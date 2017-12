Cercetat pentru escrocherii, Minune o dă în manele…

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat diferenţe semnificative între veniturile şi averea dobândită de manelistul Adrian Simionescu (Adrian Minune) şi familia acestuia. Oamenii legii au identificat tranzacţii bancare suspecte în valoare de 800.000 euro, motiv pentru care a fost sesizat ANAF şi Oficiul de Combatere a Spălării Banilor. Întrucât controversatul cântăreţ este şi consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos, ANI s-a autosesizat pentru a analiza diferenţa de aproximativ 104.000 euro dintre veniturile declarate şi cele obţinute în realitate, în perioada iulie 2008 - decembrie 2010.

Replica consilierului faţă de acestă anchetă poartă iz manelist: „În România, pământul se scufundă şi îl întrebăm pe Minune de ce munceşte de la 13 ani şi are atâta avere. (...) Eu sunt, în afară de artistul Adrian Minune, Adrian Simionescu, care respectă legile şi sunt om. (...) Am contracte, chitanţe, la fiecare petrecere eu tai o chitanţă. Dacă bunica vrea să facă cadou mirelui şi vine la Adrian Minune, Minune face contract cu bunica, iar eu la trei luni îmi plătesc datoriile la stat. (...) E adevărat că, în 2009, am făcut nişte ilegalităţi fără să vreau, am omis să trec nişte terenuri...\", a declarat el la un post TV.

Totodată, ANI a constatat că, la sfârşitul lunii noiembrie 2005, solistul a efectuat mai multe tranzacţii bancare suspecte prin conturile deschise pe numele său, la S.C. Raiffeisen Bank S.A., de aproximativ 800.000 euro. Inspectorii mai susţin că manelistul nu a declarat, în vederea impozitării, achiziţionarea, la data de 23.08.2010, contra sumei de 30.000 euro, a unui teren arabil de 5.000 mp, situat în extravilanul comunei ilfovene Afumaţi. Agenţia mai informează că există suspiciuni şi în privinţa unei posibile încălcări, de către cel cercetat, a obligaţiilor fiscale privind veniturile din activităţi comerciale, din salarii şi din drepturi de proprietate intelectuală.