Cercetat pentru şantaj

Un adolescent în vârstă de 16 ani, din Medgidia, a fost prins în flagrant de oamenii legii, ieri dimineaţă, în timp ce primea suma de 250 de lei de la un elev de 13 ani, pe care l-a şantajat în repetate rânduri în ultima perioadă. Acţiunea poliţiştilor din Medgidia a fost pusă la cale după ce mama victimei a reclamat faptul că fiul ei este terorizat de un coleg de şcoală, care i-a cerut până acum de nenumărate ori bani, ameninţându-l de fiecare dată că, dacă nu se conformează, îl snopeşte în bătaie. După ce au înregistrat plângerea, oamenii legii au organizat în centrul oraşului Medgidia un flagrant. Răzvan B., de 16 ani, a fost reţinut imediat după ce a primit de la Alexandru D., de 13 ani, suma de 250 de lei, bani marcaţi de poliţişti cu inscripţia „MITĂ”. „Suspectul învaţă în clasa a şaptea la Şcoala Nr. 3 din Medgidia, „Constantin Hurmuzescu”, iar până acum a rămas repetent de trei ori. În urma audierilor, am aflat că acesta l-a şantajat de mai multe ori pe elevul în vârstă de 13 ani, căruia i-a cerut bani şi diverse obiecte, ameninţându-l cu acte de violenţă. Noi abia acum am aflat ce se întâmplă de la mama victimei, care s-a întors de curând din Spania iar fiul ei i-a spus întreaga poveste. În tot acest timp băiatul s-a aflat în grija bunicii lui”, a declarat cms. şef Vasile Dăogaru, şeful Poliţiei Medgidia. Oamenii legii spun că victima şantajului i-a dat agresorului de-a lungul timpului diverse sume de bani, un hard-disk şi un telefon mobil. „În cursul zilei de ieri am primit mai multe plângeri şi de la alţi părinţi, ai căror copii au fost şantajaţi de acelaşi individ”, a adăugat cms. şef Vasile Dăogaru. Adolescentul de 16 ani este cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracţiunii de şantaj.