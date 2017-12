Cercetaţi în libertate pentru furtul a 24 de tone de cocs

Trei persoane acuzate de furtul a 24 de tone de cocs din Portul Constanţa au apărut, vineri, în faţa instanţei Curţii de Apel Constanţa, pentru judecarea recursului formulat de Parchet împotriva deciziei Tribunalului Constanţa de a-i lăsa in libertate. Daniel Enache Dimciu, de 36 ani, din Constanţa, Cristinel Atodiresei, de 41 ani, din Constanţa, şi Nicu Ţigmeanu, de 34 ani, din Poarta Albă, au declarat că sînt nevinovaţi şi că habar nu au de ce sînt acuzaţi de furt calificat. „Eu am fost solicitat de SC Comvex să efectuez un transport şi am făcut-o. Am mai multe maşini cu care lucrez, nu ştiu cine şi cînd a transportat marfă şi cui!”, a afirmat Ţigmeanu. Una din probele procurorilor împotriva celor trei este înregistrarea convorbirilor telefonice pe care aceştia le-au avut între ei, dar şi cu alţi complici, cercetaţi în stare de libertate. Avocatul lui Ţigmeanu a spus că telefoanele mobile de pe care se susţine că a vorbit acesta aparţin firmei Steel Prod SRL Valu lui Traian şi orice angajat le putea folosi oricînd. Apărătorul a adăugat că anchetatorii nu ar fi stabilit un prejudiciu concret, SC Comvex fiind un simplu operator, iar proprietarii sînt alte societăţi, motiv pentru care Comvex nu s-a constituit parte civilă, ci a indicat o valoare estimativă a prejudiciului. Mai mult decît atît, avocatul a susţinut că acea cantitate de cocs găsită la Valu lui Traian nu ar fi furată din Port, ci ar fi fost cumpărată legal. Magistraţii Curţii de Apel Constanţa au menţinut măsura luată de instanţa de fond, şi anume obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu, şi au respins recursul Parchetului. Reamintim că în acest dosar au fost trimise în judecată 11 persoane: Daniel Enache Dimciu, Cristinel Atodiresei, de 41 ani, din Constanţa, fără antecedente penale, ambii asociaţi la SC Steel Prod SRL Valu lui Traian, Claudia Roman, de 33 ani, din Constanţa, fără antecedente penale, administrator şi contabil la aceeaşi firmă din Valu, Nicu Ţigmeanu, de 34 ani, din Poarta Albă, fără antecedente penale, administrator la SC Trans SRL, Nicu Robert Drăgan, din Castelu, fără antecedente penale, conducător auto în cadrul SC Trans SRL, Gheorghe Ion Frîncu, de 30 ani, din oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi, administratorul unei societăţi comerciale din Mehedinţi, Gabor Aurelian Ceornodolea, de 23 ani, din comuna constănţeană Topraisar, fără antecedente penale şi fără ocupaţie, Marian Pintilii, de 24 ani, din Constanţa, fără antecedente penale, administrator al SC Mar SRL, Laurenţiu Cristea, de 27 ani, din Cuza Vodă, fără antecedente penale, agent de pază, Vasile Dediu, de 49 ani, din Agigea, conducător wollă la SC Comvex SA şi Vasile Gurzu, de 34 ani, din Ovidiu, coordonator de transport la SC Mol SRL. Toţi sînt cercetaţi pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, furt calificat, asociere în vederea comiterii de infracţiuni şi spălare de bani. Conform procurorilor, în perioada iulie - octombrie 2008, Enache, Atodiresei, Ţigmeanu şi Drăgan au sustras de mai multe ori diferite cantităţi de cocs de la SC Comvex SA Constanţa, totalizînd 240.620 kg, în valoare de 589.692,15 lei, marfă care, ulterior, a fost valorificată de Enache şi Atodiresei prin intermediul propriei firme, SC Steel Prod SRL din Valu lui Traian, către diverşi beneficiari din judeţ şi din ţară. În momentul în care poliţiştii au intrat pe fir şi au început să controleze toate documentele firmei, Enache şi Atodiresei şi-au contactat prietenii din ţară pentru a face rost de acte care să ateste că marfa a fost cumpărată şi vîndută legal. Claudia Roman, contabilă la SC Steel Prod Valu lui Traian, a înregistrat în contabilitate actele false de transport a cocsului şi facturile fiscale. De asemenea, pentru a se accentua aparenţa de legalitate a operaţiunilor comerciale, Enache şi Atodiresei i-au spus Claudiei Roman să efecteze, în concordanţă cu facturile primite, plăţi prin transferuri bancare către societăţile administrate de doi patroni ai unor firme din ţară, realizînd în acest mod spălarea banilor. Procurorii îl mai acuză pe Enache că a încercat să ridice cocsul din depozitul aflat în localitatea Valu lui Traian, să identifice expertul care urma să efectueze constatările tehnico-ştiinţifice asupra mărfii, să influenţeze martorii şi învinuiţii prin sugerarea declaraţiilor ce urmau a fi date şi să plece de acasă pentru a nu da curs citaţiilor trimise de anchetatori. Procurorii au descoperit că cei 11 au fost ajutaţi de Laurenţiu Cristea, agent de pază la Poarta de acces nr. 6 a Portului Constanţa, care a permis ca maşinile încărcate cu cocs să iasă fără a fi controlate. Totodată, potrivit rechizitoriului, acuzaţii au beneficiat şi de ajutorul a cinci poliţişti: Mugurel Alexa, de la Poliţia de Frontieră, şi agenţii de la Poliţia Port Constanţa Iuliu Cosmin Buştiuc, Constantin Ispas, George Munteanu şi Viorel Nelepcu. Faţă de aceştia, procurorii au dispus disjungerea cauzei şi cercetarea lor într-un dosar separat, sub acuzaţia de favorizarea infractorului.