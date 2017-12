Cercetaţi pentru furt

Trei tineri din judeţul Olt sunt cercetaţi de poliţiştii din Costineşti pentru mai multe furturi comise în ultimele zile, în staţiune. Oamenii legii spun că ancheta a fost demarată joi, atunci când un turist a reclamat la Poliţie faptul că persoane necunoscute i-au furat o tabletă electronică, în valoare de 2.100 de lei. În scurt timp, poliţiştii au reuşit să dea de urma autorilor: Albert C., de 20 de ani, Gheorghe S., de 25 de ani şi Iulian J., de 20 de ani, toţi din judeţul Olt, în posesia cărora a fost găsit obiectul sustras. Oamenii legii spun că aceştia mai aveau asupra lor opt telefoane mobile fără cartele, două camere foto şi alte bunuri. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că Albert C. ar fi comis cinci furturi pe plaja din staţiunea Costineşti în perioada 24 - 27 iulie. De asemenea, anchetatorii au constatat că Iulian J. este dat în urmărire naţională din data de 5 iulie, pe numele său fiind emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Slatina. Acesta a fost escortat în arestul IPJ Constanţa, în vreme ce Albert C. a fost reţinut pentru 24 de ore.