Cercetaţi pentru trafic de droguri

1.500 DE GRAME DE CANABIS Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO) au scos din afaceri o reţea specializată în traficul de droguri. Oamenii legii spun că primul pas în ancheta care a dus la destructurarea grupării a fost făcut pe data de 31 octombrie, atunci când doi tineri de 26 şi respectiv 28 de ani, din comuna Făcăeni, judeţul Ialomiţa, au fost reţinuţi după ce asupra lor s-au descoperit 100 de grame de canabis, stupefiante pe care aceştia intenţionau să le vândă. Oamenii legii spun că Sorin I. şi Gigel I. porţionaseră drogurile în plicuri de câte un gram. Potrivit anchetatorilor, cei doi depozitaseră canabisul într-un autoturism abandonat de pe raza oraşului Năvodari. Oamenii legii spun că, după ce primeau comenzile prin telefonul mobil, aceştia mergeau la ascunzătoare şi “se aprovizionau cu droguri pe care le vindeau cu 40 de lei gramul”, după cum se arată într-un comunicat de presă remis de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa. După depistarea celor doi suspecţi, ofiţerii BCCO Constanţa, sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa, au extins cercetările. Marţi seară, în jurul orelor 19.00, anchetatorii i-au depistat în flagrant pe Robert I., de 25 de ani, Adrian C., de 28 de ani, şi pe Marius C., de 26 de ani, care deţineau în vederea vânzării 1.500 de grame de canabis. Drogurile, spun oamenii legii, au fost introduse în ţară din Spania, ascunse în bagaje personale. Adrian C. a fost reţinut de procurori pe o perioadă de 24 de ore, iar ieri a fost prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile. Ceilalţi patru suspecţi sunt cercetaţi în stare de libertate.

CAZ SIMILAR Amintim că, în urmă cu aproape două săptămâni, ofiţerii de la Antidrog au anihilat o altă grupare specializată în traficul de droguri de risc ce acţiona în municipiul Constanţa. Oamenii legii spun că din gruparea destructurată făceau parte zece tineri, cu vârste cuprinse între 19 şi 25 de ani, care au vândut, în ultimele trei luni, sute de grame de canabis pe raza oraşului Constanţa, obţinând profituri uriaşe. Potrivit anchetatorilor, indivizii, printre care se numără opt studenţi şi un elev de liceu, îşi găseau clienţi în general în zona cluburilor şi barurilor din Constanţa, dar şi în apropierea campusului universitar. Marfa era porţionată în plicuri din plastic autosigilate, dealerii cerând 60 sau 70 de lei pentru un gram de canabis. Oamenii legii spun că membrii reţelei primeau drogurile din Spania, prin intermediul unor firme de curierat, şi că stupefiantele erau ascunse în haine sau în căptuşeala genţilor de voiaj. Membrii grupării au fost prinşi de ofiţerii BCCO Constanţa pe rând, în urma mai multor acţiuni de flagrant, operaţiunea de destructurare a reţelei derulându-se pe o perioadă de aproape două săptămâni.