Cercetătorii au confirmat existenţa unei găuri negre în Calea Lactee

Prezenţa unei găuri negre gigantice a fost confirmată în centrul galaxiei noastre, potrivit unui studiu al astronomilor germani, publicat recent în revista ”The Astrophysical Journal”. Astronomii germani au detectat mişcarea circulară a 28 de sori, care se învîrt în jurul centrului galaxiei Calea Lactee, prin folosirea a două mari telescoape din Chile. Gaura neagră din centrul galaxiei are o masă de de patru milioane de ori mai mare decît cea a Soarelui din sistemul nostru solar, potrivit calculelor specialiştilor. Găurile negre sînt formaţiuni din spaţiu a căror gravitaţie este atît de puternică, încît nimic nu poate să scape forţei lor de atracţie, nici măcar razele de lumină. Aceste rezultate sugerează faptul că galaxiile se formează în jurul unei găuri negre gigantice în acelaşi fel în care perlele se formează în jurul unui fir de nisip, a declarat Robert Massey, de la Royal Astronomical Society (RAS). ”Deşi oamenii se gîndesc cu multă teamă la aceste găuri negre, în sensul că dacă te apropii prea mult de ele rişti să ai mari probleme, acestea au avut un rol important în formarea galaxiilor - nu doar a galaxiei noastre, ci a tuturor galaxiilor”, a explicat Massey.

Cel mai spectaculos aspect al acestui studiu, efectuat pe o durată de 16 ani, este acela că a furnizat cea mai bună dovadă empirică de pînă astăzi, că aceste găuri negre imense există în realitate. Cercetătorii de la Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics din Germania au declarat că gaura neagră din centrul galaxiei noastre se află la o distanţă de 27.000 de ani lumină, aproximativ 252 de mii de milioane de kilometri de Pămînt. Cercetările au fost efectuate folosind New Technology Telescope, cu un diametru de 3,5 metri şi Very Large Telescope (VLT), cu un diametru de 8,2 metri, din Chile. Ambele sînt coordonate de European Southern Observatory (ESO).