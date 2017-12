Cercetătorii protestează în ziua Conferinţei Naţionale a Cercetării şi Inovării

Federaţia Sindicatelor Lucrătoare din Cercetare-Proiectare (FSLCP) a protestat, ieri, în faţa Bibliotecii Naţionale din Capitală, locul unde după amiază vor începe lucrările Conferinţei Naţionale a Cercetării şi Inovării din România-CNCI 2012, vrând astfel să atragă atenţia asupra lipsurilor din domeniu. \"Am hotărât să protestăm în această zi în care are loc Conferinţa Naţională a Cercetării şi Inovării la care participă invitaţi din ţară şi de peste hotare. Aş vrea să afle şi străinii adevărata situaţie din cercetarea românească şi nu ceea ce le spun oficialităţile\", a declarat, ieri, Radu Minea, preşedintele federaţiei. El a mai spus că, deşi la rectificare bugetul Educaţiei a fost majorat, totuşi bugetul cercetării a fost diminuat cu 300 de milioane de lei. \"Noi nu am fost invitaţi la conferinţa naţională a CNCI. În schimb aduc invitaţi din străinătate. Noi le vom arăta adevărată situaţie din cercetare\", a mai spus Minea. Liderul FSLCP a afirmat că a trimis scrisori, în care arată situaţia \"dezastruoasă\" din cercetare, primului-ministru Victor Ponta, ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, Tudor Prisecaru, dar şi ministrului Mediului, Rovana Plumb. Reamintim că Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică organizează, începând de ieri şi până vineri, Conferinţa Naţională a Cercetării şi Inovării din România - CNCI 2012 şi Expoziţia Cercetării Româneşti.