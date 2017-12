Cercuri artistice, sportive și științifice gratuite pentru elevii constănțeni

Victor, elev în clasa a patra, a venit sâmbătă, 27 septembrie, la Palatul Copiilor din Constanța, însoțit de mama lui, pentru a se înscrie și în acest an la cursurile organizate de profesori în cadrul instituției. Anul trecut a făcut înot, canto la cursul de muzică ușoară și a învățat despre cultura și civilizația engleză în cadrul cursurilor gratuite. Anul acesta vrea să urmeze, în plus, și cursurile de electronică, însă este îngrijorat că nu va avea timp suficient pentru toate pasiunile sale. ”Face și pian, în paralel. Îi place și își dorește să participe la multe cursuri și noi îl încurajăm. Acum a intrat în clasa a patra și vom vedea cum se va descurca”, a spus mama băiatului. La fel ca Victor, mulți copii din județul Constanța ajung să participe la unul dintre cele 22 de cursuri organizate în fiecare an de profesorii Palatului Copiilor. Cursurile gratuite organizate în instituția de stat sunt o alternativă pentru familiile care nu au posibilități financiare. ”Cursurile particulare sunt scumpe, se plătesc cu ora și, cum am doi copii care își doresc să facă sport, sunt greu de susținut. La Palat au profesor bun și sunt încântați de antrenamentele de la fotbal”, a spus mama a doi băieți de șapte și nouă ani.

DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR 2014 - 2015 Palatul Copiilor Constanța a organizat sâmbătă, de la ora 10.00, un spectacol unde membrii cercurilor au avut momente artistice menite să îi atragă pe cei tineri către activitățile culturale, tehnico-științifice și sportive. ”Pot participa la cercurile noastre copiii de la 6 la 18 ani și aici vor putea învăța și chiar ajunge la performanță pornind de la etapa de inițiere în activitățile artistice, sportive sau științifice”, a spus directorul adjunct al Palatului Copiilor Constanța, prof. Roxana Mitan.

CURSURILE SUNT GRATUITE, IAR ÎNSCRIERILE LA CERCURILE DIN CADRUL INSTITUȚIEI SE FAC ÎN ORICE MOMENT AL ANULUI

”Există o cerere-tip pe care părinții o completează la sediul Palatului și o copie după certificatul de naștere. Pentru activitățile sportive, este solicitată, în plus, o adeverință medicală”, a spus prof. Mitan. Înscrierea se face direct la profesorul care organizează cercul, iar ulterior, copilul este distribuit în grupele potrivite, în funcție de nivelul de performanță și vârstă. Programul de funcționare este flexibil, cursurile fiind programate în funcție de timpul disponibil al participanților. ”Dacă cei mai mulți participanți au ore dimineață, noi vom programa cercul după-amiaza și, bineînțeles, avem cercuri și în weekend, pentru că este o instituție de învățământ non-formal, unde se derulează activități extrașcolare, iar copiii vin pentru a-și petrece timpul liber”, a explicat prof. Mitan. În ediția online a cotidianului nostru (www.telegrafonline.ro) puteți afla care sunt cursurile care se organizează la Palat.

Ce cursuri pot urma copiii?

În domeniul activităților cultural-artistice, sunt organizate cursuri de Pictură, Dans popular, Dans modern, Artă teatrală și Teatru școlar - balet. De asemenea, funcționează cercuri de Muzică ușoară, Taraf, Fanfară, Ceramică și design vestimentar, Modelaj din ceramică, dar și Cultură și civilizație engleză. Activitățile tehnico-științifice cuprind cercuri de Studii europene și Atelierul fanteziei, Electronică, Educație pentru cetățenie democratică, Informatică, Matematică aplicată, Horticultură și protecția mediului și Navomodele. În cadrul activităților sportive, profesorii îi învață pe copii înot, baschet, fotbal și șah. Palatul Copiilor are în subordine patru cluburi în județ, unde copiii pot participa la cursurile organizate. Astfel, la Clubul Copiilor Hârșova, tinerii pot participa la cursuri de Ecologie - Biologie, Horticultură și Arheologie, la Medgidia funcționează cercul de Creație literară și Navomodele, la Mangalia - Pictură și Tehnoredactare computerizată, iar la Năvodari - Dans modern și Teatru școlar.