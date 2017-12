Cererea de arestare a lui Ion Stan, avizată de deputaţii jurişti

Comisa Juridică a Camerei a avizat, cu nouă voturi “pentru” şi un vot “împotrivă”, cererea justiţiei privind arestarea preventivă a deputatului Ion Stan, acuzat de trafic de influenţă. Deputatul minorităţilor naţionale Mircea Grosaru a declarat că la şedinţă a votat împotriva încuviinţării arestării preventive a lui Stan, deoarece consideră că acesta este nevinovat şi că trebuia să i se dea şansa să candideze. Întrebat dacă PSD îi va cere lui Stan să demisioneze din Comisia parlamentară de control a SRI, vicepreşedintele Comisiei Juridice Florin Iordache a declarat că nu s-a pus această problemă. În schimb, el a arătat că noile documente primite de la Ministerul Justiţiei i-au convins pe deputaţi că nu sunt ingerinţe politice în cazul Stan. Liderul USL Victor Ponta a declarat că are încredere în deputaţii jurişti privind cazul în speţă şi că nu se poate pronunţa asupra dosarelor penale, adăugând că “numai preşedintele Traian Băsescu are dosarele penale” şi se poate pronunţa pe astfel de teme. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a spus că, probabil, în perioada 12 - 14 decembrie, se va putea reuni plenul forului în cazul lui Stan, apreciind că va fi greu ca în ultima săptămână electorală să-i convoace pe parlamentari. Biroul Permanent al Camerei se reuneşte în această dimineaţă, pentru a stabilit paşii de urmat. (A.M.)