Cererea de arestare preventivă a lui Tartoussi a fost respinsă

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au respins, vineri, solicitarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Oranizată şi Terorism (DIICOT) de arestare preventivă a lui Mustafa Tartoussi, armatorul vasului la bordul căruia, potrivit procurorilor, ar fi ieşit din România Omar Hayssam. Decizia luată de judecători poate fi atacată cu recurs în termen 24 de ore. Tot vineri, instanţa a dispus interdicţia de a părăsi ţara pe numele fraţilor lui Hayssam, Muhkles Omar şi Mahmoud Omar, trimişi în judecată, împreună cu Tartoussi, în dosarul privind fuga lui Omar Hayssam. Procurorul de şedinţă a declarat că se impune luarea unei măsuri preventive în cazul lui Tartoussi deoarece ar fi un act de “discriminare” faţă de ceilalţi doi inculpaţi din acest dosar pentru care s-au luat astfel de măsuri. Procurorul a adăugat că există indicii că Tartoussi ar vrea să iasă din ţară, arătînd că acesta a făcut mai multe cereri de restituire a paşaportului. Avocatul sirianului a contestat această afirmaţie, spunînd că Tartoussi a refuzat în mai multe rînduri să îşi ridice paşaportul. El a precizat că, în urmă cu o zi, Tartoussi a fost chemat la o secţie de poliţie din Constanţa pentru a-şi ridica paşaportul, însă a refuzat să facă acest lucru. Tartoussi s-a prezentat joi în faţa Curţii de Apel Bucureşti şi a declarat că, dacă ar fi fost vinovat de acuzaţiile care i se aduc, nu s-ar mai fi întors în ţară în luna august a anului trecut. „Puteam să nu mă mai întoc în ţară din 2006, cînd am fost plecat o perioadă cu afaceri. Atunci am plecat pe 1 iulie şi m-am întors în august 2006, după ce am aflat de acuzaţiile care mi se aduc”, a spus Tartoussi. El a adăugat că relaţiile dintre el şi familia lui Omar Hayssam vizează strict afacerile şi că nu are niciun fel de control asupra navei „Iman T”, la bordul căreia Hayssam ar fi părăsit România. În propunerea de arestare preventivă pe care au formulat-o, procurorii arată că există indicii ce conduc spre ideea că Mustafa Tartoussi va încerca să fugă din ţară pentru a se sustrage judecăţii. Faţă de Tartoussi s-a pus în mişcare acţiunea penală în luna martie 2007 sub aspectul săvîrşirii, în circumstanţe agravante, a infracţiunii de înlesnire a ieşirii din ţară a unei persoane despre care ştia că este cercetată pentru fapte de terorism. Primul termen al dosarului pe fond în care Tartoussi, alături de cei doi fraţi ai lui Hayssam, sînt acuzaţi că ar fi înlesnit fuga sirianului din ţară va avea loc pe data de 13 decembrie.