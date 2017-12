Cererea de consum în exces, un risc pentru economie

Economiştii Citibank susţin că economia României continuă să se confrunte cu dificultăţi, legate în special de cererea de consum în exces, care generează şi o nevoie de finanţare tot mai mare, în ciuda temperării inflaţiei şi a deficitului comercial peste aşteptările pieţei. Analiştii Citibank consideră că Banca Naţională a României (BNR) şi-a sporit vigilenţa şi are în vedere noi înăspriri ale politicii monetare, din cauza presiunilor exercitate de cererea de consum în exces - care persistă, a presiunilor inflaţioniste care continuă să se situeze la niveluri ridicate şi a tendinţei de relaxare a politicii fiscale în prag de alegeri generale. Piaţa anticipează, în medie, o menţinere a ratei dobînzii de politică monetară la nivelul actual, de 10,25% pe an, pînă la sfîrşitul lui 2008, dar analiştii Citibank susţin că BNR ar putea urca dobînda cheie cel puţin pînă la 10,50% pe an în una din cele două şedinţe de politică monetare din acest an, respectiv pe 25 septembrie sau pe 30 octombrie. Rata anuală a inflaţiei din august s-a temperat la 8,02%, sub aşteptările Citibank, care se cifrau la 8,5%, dar şi ale pieţei, care anticipa în medie un nivel de 8,1%. O privire mai atentă asupra inflaţiei de bază, din care sînt excluse preţurile administrate şi cele volatile, arată că presiunile inflaţioniste pe acest segment au sporit permanent în ultimul an, de la 3,8% în august 2007, la circa 8% în iulie 2008. „Dacă luăm în considerare datele pe august, ne aşteptăm ca inflaţia să se situeze uşor sub 7% la finalul acestui an, de la 6,6% la finalul lui 2007, respectiv puţin peste aşteptările BNR, care anticipează un nivel de 6,6%\", se arată în analiza Citibank. Pentru cursul de schimb, Citibank îşi menţine previziunea privind evoluţia raportului leu-euro, considerînd că, la sfîrşitul anului, valoarea acestuia va fi între 3,53 lei/euro şi 3,57 lei/euro. Analiştii băncii au menţionat, însă, că sînt conştienţi „că există riscuri considerabile în ce priveşte prognoza noastră privind cursul de schimb, pe fondul deficitului mare de cont curent şi al nesiguranţelor asociate cu criza internaţională”.