Cererea de eliberare condiţionată a fostului preşedinte al CJ Nicuşor Constantinescu a fost respinsă

12:11:44 / 25 Ianuarie 2019

..La ce a realizat pt CTa.

..și judetul constanta ...A cu sprijinul său la Cta am avut creat mai bună echipă de handbal din România... Ajunsă in grupele Champions league... Echipa de volei feminin..Urma sa aven și la rugby. Da a intervenit DNA .Nu aveau cum să-l oprească pe Nicușor și Radu... Dosarul CMZ e o mizere .Unde facerea de bine .... In România se pedepsește cu închisoare.!!!!