Cererea de eliberare pe cauţiune a lui Marius Ciobanu, respinsă

Tribunalul Constanţa a respins, ieri, solicitarea fostului director adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, de a fi eliberat pe cauţiune, cu toate că Marius Ciobanu a achitat suma de 20.000 de lei stabilită de instanţă şi a promis să respecte toate obligaţiile impuse de judecător. Arestat pentru trafic de influenţă, Ciobanu a declarat, ieri, în faţa completului de judecată: „Numai Dumnezeu ştie că sunt nevinovat şi că nu reprezint un pericol public. Înainte de a ajunge la acest eveniment nefericit, am fost un om foarte bine văzut în societate, am fost avansat în cariera profesională şi toată lumea m-a iubit şi mă iubeşte în continuare. Nu am vrut niciodată în viaţa mea să iau bani, am vrut doar să ajut oamenii, pentru că aşa m-a învăţat mama!” Avocatul acestuia a susţinut că Ciobanu nu mai deţine o funcţie publică, fiind demis pe 14 octombrie din postul de adjunct al şefului ITM, astfel încât nu mai poate comite infracţiuni de acest gen. Mai mult, apărătorul a adăugat că martorii din dosar au fost deja audiaţi şi nu mai pot fi influenţaţi de Ciobanu. Instanţa a respins cererea de eliberare provizorie pe cauţiune, dar hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanţa.

Reamintim că procurorii anticorupţie au stabilit că, pe 9 octombrie, directorul adj. al ITM Constanţa, Marius Ciobanu, a pretins şi primit de la patronul unei societăţi de transport cereale „o sumă de bani neprecizată pentru ca, în schimb, să intervină pe lângă un subordonat de-al său ca să soluţioneze în mod favorabil denunţătorului o plângere referitoare la nerespectarea de către firma denunţătorului a legislaţiei referitoare la raporturile de muncă”. Concret, pe 7 octombrie, un fost angajat al denunţătorului a depus la ITM o sesizare în care reclama faptul că nu şi-a primit salariul timp de şapte luni, cerând specialiştilor să rezolve situaţia. Pe 9 octombrie, angajatorul (n.r. - denunţătorul) a mers la ITM, unde a purtat o discuţie cu Marius Ciobanu privitoare la sesizarea fostului angajat. Denunţătorul a povestit, în plângerea depusă la DNA, că Ciobanu i-a propus să se împace cu muncitorul nemulţumit şi să îi ofere nişte bani. La plecare, denunţătorul a spus că va reveni după ce se va gândi ce vrea să facă. El a mers la DNA, a făcut denunţul, apoi, pe 13 octombrie, s-a întors la ITM pentru a vorbi cu Ciobanu. Cu toate că directorul adj. nu i-a precizat că trebuie să dea şpagă dacă vrea să scape fără sancţiune pentru nerespectarea legii, faptul că Ciobanu i-a spus că trebuie „să dea ceva” l-a făcut pe denunţător să creadă că este vorba despre o sumă de bani. Aşa că, în timp ce se afla în biroul lui Ciobanu, în jurul orei 12.00, denunţătorul a scos 2.000 de lei, pe care i-a dat directorului, fără să precizeze pentru ce sunt acei bani. Ciobanu i-a luat şi i-a băgat în buzunar, cerându-i apoi alţi 500 de lei „pentru a-i da cuiva”. Oamenii legii au intrat imediat în biroul directorului adjunct al ITM Constanţa şi l-au surprins pe acesta cu banii în buzunar. El a susţinut că nu a cerut mită şi că banii primiţi erau, de fapt, pentru fostul angajat al denunţătorului, ca să îl determine să îşi retragă sesizarea.