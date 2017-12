Cererea de lei pentru prime şi impozite au apreciat leul

Leul s-a apreciat, ieri, cu peste doi bani 0,4% faţă de euro pînă la 3,5424 lei/euro, potrivit cursului afişat de Banca Naţională a României (BNR), ca urmare a ordinelor mari de vînzare de valută venite în special de la băncile străine, susţin dealerii. Moneda naţională era cotată la 3,5240 lei/euro în deschiderea şedinţei valutare de ieri, la un nivel similar cu cel de miercuri, după care leul s-a depreciat uşor pînă la 3,5360 lei/euro. Vînzările de valută s-au accentuat în jurul orei 12:30, după care leul s-a apreciat pînă la 3,5180 lei/euro, iar la 13:45 euro era cotat la 3,5143-3,5218 lei. \"Au fost vînzări mari de valută în special de la clienţii nerezidenţi, dau au fost probabil vînzări şi pentru plata salariilor şi a taxelor şi impozitelor la buget la sfîrşit de an\", a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Zlotul, forintul şi lira turcească au avut evoluţii destul de liniştite, cotaţiile acestora menţinîndu-se în apropierea nivelurilor din zilele anterioare, a mai spus Bîrle. Cursul afişat, ieri, de BNR, de 3,5200 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (0,63%) faţă de euro, de la 3,5424 lei/euro, cît era miercuri.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a apreciat de la 1,4391 la 1,4310 dolari/euro, iar la 13:30 ora României, euro era cotat la 1,4315 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu mai puţin de un ban (0,23%) faţă de dolar, de la 2,4612 lei/dolar, cît era miercuri, la 2,4555 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 6,91% pe an, faţă de 3,75% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobînda a crescut la 7,74% pe an, de la 5,16% pe an, cît era miercuri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au crescut la 7-8% pe an, de la 6-7% pe an, după ce banca centrală a anunţat, ieri, că organizează o nouă licitaţie pentru excedentul de lei din piaţă. Scadenţa depozitelor în care BNR a atras 1,05 miliarde de lei are loc astăzi, în ultima zi de constituire a rezervelor minime obligatorii, iar dobînda fixă este de 7,50% pe an, egală cu cea de politică monetară. Banca centrală a organizat şi miercuri o licitaţie surpriză la care a atras 4,385 miliarde de lei în depozite cu scadenţa astăzi şi la o dobîndă similară.