Cererile pentru plăţile directe complementare pentru bovine, aprobate

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Sucursala Constanţa a declarat eligibile, în urma controlului administrativ, 2.213 cereri, pentru un efectiv de 29.241 capete de bovine, pentru plăţile naţionale directe complementare (CNDP) în sectorul zootehnic, dintr-un total de 2.251 cereri. Potrivit directorului coordonator al APIA Constanţa, Aurel Şuşman, pentru prima pe exploataţia de bovine au fost depuse 2.251 cereri pentru un efectiv de 29.836 capete, iar pentru prima pe cap de animal specia ovină/caprină au fost depuse 1.641 cereri pentru un efectiv de 301.367 capete. În ceea ce priveşte prima pe cap de animal specia ovine/caprine, în plus faţă de controlul administrativ, s-a efectuat un control la faţa locului şi un supracontrol pe un eşantion de 1% din exploataţiile controlate în teren. „În urma controlului la faţa locului, din cele 202 de exploataţii cu un efectiv de 99.584 capete verificate, au fost găsite 84.590 de animale. Adică, circa 15% din animale nu au fost găsite pe teren. După data de 15 octombrie vom stabili cîte cereri vor fi eligibile”, a declarat Aurel Şuşman. La nivel naţional au fost declarate eligibile 227.073 cereri, pentru un efectiv de 1.348.724 capete de bovine, pentru plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, dintr-un total de 233.599 cereri depuse. Potrivit datelor APIA, pentru prima pe exploataţia de bovine au fost depuse 233.599 cereri pentru un efectiv de 1.392.195 capete, iar pentru prima pe cap de animal specia ovină/caprină au fost depuse 45.300 cereri pentru un efectiv de 6.883.902 capete. Plăţile Naţionale Directe Complementare (CNDP) se acordă sub forma primei pe exploataţie, pentru specia bovină, respectiv primei pe cap de animal, pentru specia ovine/caprine. Potrivit regulamentelor europene, trebuie efectuat un control administrativ pentru toate cererile depuse, atît pentru specia bovine, cît şi pentru specia ovine/caprine. În plus, pentru ovine/caprine este obligatoriu un control şi un supracontrol la faţa locului. Potrivit Ordinului 344/2009, APIA transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) centralizatorul cu efectivele eligibile la plată pentru anul 2009, pînă la data de 15 septembrie pentru specia bovine, respectiv pînă la data de 15 octombrie pentru specia ovine/caprine. APIA a transmis deja situaţia privind efectivele de bovine eligibile, urmînd ca înainte de termenul de 15 octombrie să transmită şi situaţia pentru specia ovine/caprine. Potrivit Agenţiei, valoarea sprijinului financiar, atît pentru specia bovină, cît şi pentru specia ovine/caprine, va fi stabilită prin hotărîre de Guvern, în funcţie de numărul animalelor eligibile rezultat în urma controalelor. Pentru acest an, prima pe exploataţia de bovine se acordă şi producătorilor agricoli pentru exploataţiile nou înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 - 31 ianuarie 2009. În ceea ce priveşte prima pe cap de animal pentru specia ovine/caprine, sprijinul financiar se acordă producătorilor agricoli care deţin, la data de 31 martie 2009, un efectiv de cel puţin 50 de capete ovine femele, respectiv 25 de capete caprine femele, cu vîrsta minimă de un an.