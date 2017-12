CERNAVODĂ - Mariana Mircea a atacat în instanţă excluderea sa din Consiliul Local

Exclusă din rîndul liberalilor şi apoi a consilierilor locali din Cernavodă la iniţiativa primarului liberal Gheorghe Hânsă, pentru simplul motiv că s-a opus actualului primar, fostul preşedinte a femeilor liberale din întregul judeţ, Mariana Mircea, a atacat în contencios administrativ hotărîrea Consiliului Local privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, proiect aprobat săptămîna trecută, prin vot secret. Mariana Mircea a declarat că termenul de judecată a fost stabilit pe 7 februarie, dată la care va afla dacă va rămîne sau nu în funcţia de consilier local. Totodată, Mariana Mircea este invitată, pe 25 ianuarie, la sediul organizaţiei judeţene a PNL pentru analizarea contestaţiei depusă de ea cu privire la excluderea din partid. “Este hilar ceea ce mi se întîmplă. Am fost chemată la discuţii pe marginea contestaţiei mele, dar eu sînt exclusă definitiv din partid. Aşa că, această întîlnire nu va avea efecte. La drept vorbind, ceea ce a făcut PNL în ceea ce mă priveşte este, practic, un abuz, deoarece nu am fost invitată la şedinţa de excludere, dar nici nu am primit o hîrtie oficială prin care să mi se comunice că am fost dată afară“, a spus Mariana Mircea.