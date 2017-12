Cernavodă a rămas fără căldură

Neachitarea la timp a facturilor la energia termică a determinat conducerea Centralei Nucleare Electrice să sisteze, miercuri, pentru o perioadă, furnizarea către populaţie a energiei termice, din cauza unor debite care se ridică la peste 1,6 milioane lei. În opinia celor de la Centrala Nucleară, prin directorul general Ionel Bucur, datoriile sunt înregistrate încă din 2009, iar ele ar trebui să fie plătite de Primărie, cu care CNE are contract. Problema dintre cele două părţi a apărut în momentul în care Consiliul Local Cernavodă, dominat de consilierii PNL şi PDL, care conlucrează în dauna social democraţilor, a înfiinţat o nouă societate, care să se ocupe, printre altele, de furnizarea către populaţie a agentului termic primit de la Centrala Nucleară. Directorul Ionel Bucur a declarat, ieri, în cadrul unei întâlniri cu primarul Cernavodei, Mariana Mircea, că CNE doreşte o garanţie în scris potrivit căreia noua societate va plăti debitul de 1,6 milioane de lei pe care îl are Primăria. „Dacă vechea societate cu care am avut contract a dispărut, cine ne va plăti nouă datoria?”, a spus Bucur. Drept răspuns, primarul Mariana Mircea a spus că, cel târziu vineri (n.r. - astăzi), problema va fi rezolvată, iar populaţia va avea din nou căldură în case. Mariana Mircea a afirmat că, de fapt, Cernavodă a ajuns la această situaţie din cauza unei părţi a populaţiei, care nu îşi plăteşte cu lunile facturile la căldură. Primarul a spus că datoria de 1,6 milioane de lei reprezintă facturile neplătite ale populaţiei, în special din cartierul Columbia. „Anul trecut, când a trebuit să se ia decizia de cedare a serviciilor de termoficare către o companie, am încercat să discut, în mod serios, problema cu cei implicaţi, în special Consiliul Local, pentru a preveni acumularea de datorii. Din păcate, nu am găsit înţelegere, mai ales pentru că la Cernavodă este cunoscută „prietenia” dintre PDL şi PNL. Pe considerente electorale, ei au apreciat că dau în primar, dar, de fapt, consilierii PDL şi PNL au lovit în populaţie prin deciziile care le-au luat, care nu au ţinut cont de o situaţie tehnico - economică a sistemului. Centrala Nucleară îşi doreşte un partener serios, care să garanteze că nu se vor mai acumula datorii în ceea ce priveşte plata agentului termic primar dar, din păcate, o parte a populaţiei îşi doreşte să nu plătească. Am ajuns aici pentru că aproape 30% din cei care beneficiază de agent termic nu plătesc. Sunt aceiaşi cetăţeni care nu au plătit nici către RAJA facturile la apă. Sunt persoane care au fost păsuite din motive electorale şi nu este corect. Au fost şi decizii eronate, mai ales în Consiliul Local, care a refuzat să majoreze tariful la gigacalorie, care fusese iniţial mărit de cei de la Centrala Nucleară, şi astfel am mai adus un minus în actele contabile ale fostului serviciu al Primăriei de furnizare a agentului termic. Centrala Nucleară are dreptate să-şi ceară banii, dar cred că mâine (n.r. - astăzi) totul va reveni la normal”, a spus Mariana Mircea.