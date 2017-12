CERNAVODĂ - Primarul Mariana Mircea, la un an de mandat

Disputele cu anumiţi lideri politici locali, dar şi cu conducerea Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica”, au marcat primul an de mandat al primarului oraşului Cernavodă, Mariana Mircea. Cel mai aprins şi mediatizat scandal pe care Mariana Mircea l-a purtat în acest prim an de cînd se află la şefia administraţiei locale este cel cu SNN pe tema taxei de risc amplicată de Consiliul Local Cernavodă. Mariana Mircea a precizat, ieri, într-o conferinţă de presă în care şi-a prezentat bilanţul activităţii, că „războiul” cu „Nuclearelectrica”, care doreşte anularea taxei de risc, se duce, în acest moment, pe două fronturi. Prima dispută, care este indirectă, este între Primărie şi Prefectura Constanţa, care, prin fosta sa conducere, a atacat hotărîrea Consiliului Local Cernavodă privind introducerea taxei de risc. Mariana Mircea a spus că, deşi nu este parte implicată în proces, SNN a încercat să intervină, solicitînd instanţei strămutarea procesului. „Sînt tertipuri pentru a trage de timp”, a spus Mariana Mircea. Ea a adăugat că cea de-a doua parte a scandalului cu Centrala se duce, în mod direct, la Bucureşti, unde SNN a atacat în instanţă hotărîrea Consiliului Local Cernavodă. „Ei încearcă, pe toate căile, să împiedice aplicarea taxei de risc pentru că, altfel, ar sînt nevoiţi să plătească”, a spus primarul Cernavodei, care a a dăugat că locuitorii sînt de acord cu centrala nucleară, dar cu condiţia să ofere compensaţii. Mai mult, edilul din Cernavodă a spus că SNN nu îşi respectă nici măcar obligaţiile care le revin prin Programul Social de Urgenţă al oraşului, program aprobat la începutul anilor ’90. „Pe lista Guvernului în Programul Social de Urgenţă figura şi înfiinţarea Centrului de Instruire pentru copii şi tineret” şi care trebuia finanţat prin Centrala Nucleară Electrică. Acest lucru nu s-a întîmplat pînă în ziua de azi, iar oraşul a fost văduvit de investiţii de miliarde de lei. Anul trecut am avut o pierdere de 50 de miliarde. Pentru că nu înţeleg de ce se opun cu atîta putere, am solicitat întrevederi cu conducerea SNN, dar şi cu ministrul Economiei, Adriean Videanu. Vreau răspunsuri oficiale. Cum Ministerul Economiei este condus de PD-L, cred că această colaborare cu acest partid este nefericită”, a spus primarul Mariana Mircea. Şeful administraţiei locale a spus că, potrivit unui studiu, oraşul are nevoie de 100 de milioane de euro pentru a acoperi urgenţele în domeniul investiţiei. Mircea a precizat că din bugetul local se pot investi doar două milioane de lei anual în infrastructură, „mult prea puţin pentru necesarul oraşului”. „Dacă Centrale Nucleară nu ne ajută cu investiţii adevărate, atunci oraşul nu se poate susţine prea mult. Avem nevoie de fonduri pentru a construi locuinţe pentru tineri, pentru extinderea reţelei de termoficare şi celei de canalizare”, a mai spus Mariana Mircea. Un alt război purtat de primarul oraşului în acest prim an a fost cel cu trei cetăţeni care, aparent fără culoare politică, au cerut aprobarea Prefecturii pentru organizarea unui referendul pentru demiterea primarului. Cum Prefectura a dat aviz negativ solicitării, referendumul a rămas doar la stadiul de dorinţă. „Strîngerea semnăturilor pentru organizarea referendumului a fost falsă în condiţiile în care unii care au semnat nici măcar nu ştiau să scrie. Am făcut plîngere penală în care am solicitat declanşarea unei anchete”, a spus primarul Mariana Mircea. „A fost un an greu în care am depus o muncă infernală. Dar, ştiam la ce mă angajez. Construirea unei echipe se face destul de greu, aşa că cer răbdare cetăţenilor. Chiar şi în aceste condiţii, în primul an am reuşit să demarăm foarte multe proiecte în toate domeniile”, a conchis primarul Mariana Mircea.