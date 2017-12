Cerneală invizibilă din spermă

Serviciile de spionaj britanice au descoperit în anii Primului Război Mondial că sperma poate fi o excelentă cerneală invizibilă, pentru că nu reacţionează la metodele clasice de depistare, cum ar fi vaporii de iod, susţine un profesor universitar într-o carte despre istoria MI6. Un jurnal ţinut de un fost membru cu rang înalt al Serviciului de Informaţii Secrete (MI6) din Marea Britanie dezvăluie că în timpul Primului Război Mondial s-a descoperit că fluidele corpului pot juca efectiv rolul unei cerneli invizibile. În iunie 1915, Walter Kirke, adjunct al şefului spionajului militar de la cartierul general din Franţa, a notat în jurnal că Mansfield Cumming, primul şef al SIS (în jurnal figurează ca C), face cercetări pentru o cerneală invizibilă la London University. În octombrie, Kirke scrie că a aflat de la C că cea mai bună cerneală invizibilă este sperma, care nu reacţionează la metodele tradiţionale de detectare. Mai mult, are avantajul de a fi imediat disponibilă. Un membru al personalului apropiat lui C, Frank Stagg, a spus că nu va uita niciodată încântarea şefului său când a aflat că sperma nu reacţionează la vaporii de iod. Stagg afirmă că C a crezut că a rezolvat o mare problemă. Totuşi, descoperirea a dus ulterior la unele probleme, agentul care a făcut descoperirea trebuind să fie mutat din departament, după ce devenise ţinta glumelor. În plus, cel puţin unui agent a trebuit să i se reamintească să folosească “numai material proaspăt pentru cerneală”. Corespondenţii începuseră să observe un miros neobişnuit. Aceste dezvăluiri sunt incluse într-o carte despre istoria MI6 între anii 1909-1949, scrisă de profesorul Keith Jeffery, de la Queen\'s University, Belfast, care a avut acces la toate dosarele MI6 din perioada respectivă. Cartea a apărut marţi şi este publicată în serial de cotidianul “The Times”.