Ceronav abordează Realitatea Virtuală pentru instruirea practică

Marți, 06 septembrie 2022, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a organizat la Baza de instruire de pe malul lacului Siutghiol din Constanța, întâlnirea cu tema „Soluții pentru îmbunătățirea capacității și eficienței instituțiilor de educație și formare profesională de a oferi formare digitală”. Evenimentul de multiplicare își propune să promoveze rezultatele proiectelor implementate în prezent de CERONAV și co-finanțate prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Cele două proiecte, DERIN – Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation și RELAR – REmote Learning and examination based on Augmented Reality, contribuie la îmbunătățirea capacităților instituționale și cooperarea transnațională a instituțiilor de educație și formare profesională. Echipele de proiect sunt formate din parteneri din 8 țări: România, Bulgaria, Croația, Estonia, Finlanda, Letonia, Olanda și Norvegia.

”Este pentru prima dată când CERONAV coordonează un proiect co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Experiența implementării proiectelor din cadrul acestui program a condus în mod firesc la elaborarea și coordonarea proiectului DERIN, care abordează Realitatea Virtuală ca alternativă de a oferi module de instruire practică, în cazurile excepționale în care aceasta nu se poate desfășura în totalitate în cadrul instituțiilor de pregătire. Complementar acestuia, proiectul RELAR își propune să creeze un ecosistem al educației și formării profesionale în domeniul maritim, rezistent la crize, permițând învățarea și examinarea la distanță folosind Realitatea Augmentată. Prin evenimentul de astăzi, CERONAV încurajează toate părțile interesate să discute despre provocările actuale ale sistemului de educație și formare din sectorul transportului naval și să identifice soluții pentru formarea digitală” a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, Director General CERONAV, Ambasador Maritim IMO.

CERONAV este organismul național care asigură pregătirea teoretică și practică a personalului din sectorul maritim, fluvial, portuar și industria offshore, în conformitate cu legislația națională în domeniu, reglementările internaționale și standardele de instruire stabilite de diversele organisme de acreditare.