CERONAV, în campanie de promovare

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV - lansează campania de promovare intitulată „Be your own Captain!” („Fii propriul tău căpitan!” - n.r.) ce are ca scop promovarea oportunităţilor din domeniul navigaţiei pe ape interioare şi stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor. „Prin această campanie dorim să facem cunoscute atât posibilităţile de pregătire, cât şi de angajare pe care sectorul transportului pe ape interioare le oferă tinerilor. Dorim, de asemenea, să stimulăm companiile de navigaţie fluvială să primească stagiari. Serviciul la bordul navei oferă un mediu propice pentru dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor tinerilor stagiari şi are un rol important în procesul de fidelizare a personalului”, a declarat directorul general al CERONAV, Ovidiu Cupşa. Campania se desfăşoară la nivel european şi se adresează personalului navigant fluvial, tinerilor absolvenţi de liceu, şomerilor şi tuturor celor care doresc o reconversie profesională. Aceasta este una dintre activităţile proiectului cu finanţare europeană PLATINA, la care CERONAV participă alături de alţi 21 de parteneri din Austria, Franţa, Germania, Belgia, Olanda, România, Croaţia, Ungaria şi Finlanda. Mai multe informaţii cu privire la campanie se găsesc accesând www.becaptain.eu.