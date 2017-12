Deunăzi, o cerşetoare, cu un prunc în braţe, şi-a făcut apariţia în centrul oraşului. După ce s-a instalat în locaţia aleasă de ea, operaţiune care a urmat un anume ritual, a scos la vedere un telefon mobil bengos şi a început să vorbească… Cu o mână ţinea aparatul de lux şi cu alta cerşea, chestiune care, în cazul unor locuri de muncă serioase, i-ar fi scandalizat pe patroni. La prima vedere, telefonul bengos i-a descurajat pe unii dintre cei care vroiau să o miluiască din puţinul lor. Alţii, oarecum ofensaţi, au găsit de cuviinţă să o ia la ture pe cerşetoare, admonestând-o pentru faptul că iese la cerşit cu astfel de scule în dotare. Au fost şi persoane care, la vederea telefonului, s-au ruşinat că mila lor nu a fost prea consistentă, luându-şi solemn angajamentul că vor reveni cu o sumă mai mare. În această situaţie s-au aflat câţiva medici reputaţi, cadre didactice performante şi diverşi alţi intelectuali ajunşi în sapă de lemn. E drept, nici cerşetoarea nu era de lepădat, dumneaei luându-şi doctoratul în diverse specialităţi şi discipline. De altfel, într-o discuţie purtată în timpul pauzei de masă, persoana în cauză mi-a vorbit deschis despre cerşetoria modernă şi valenţele ei în actuala conjunctură mondială. În acest context, din câte am înţeles, comunicarea, inclusiv pe acest tronson, contează foarte mult în cerşetoria modernă. Deloc întâmplător, interlocutoarea mea a subliniat faptul că este multilateral dezvoltată. Sigur, la prima vedere, telefonul mobil, precizez, apt pentru foarte multe operaţiuni şi servicii, contrastează vizibil cu statutul posesoarei. Care, acum, e puţin zdreanţă, dar, în viitor, trebuie reglementată şi această chestiune. În ritmul în care ţara noastră se îndreaptă spre prăpastie, graţie grijii de neprecupeţit a guvernanţilor, cerşetoria modernă nu va mai putea fi concepută fără parametrii unei ţinute adecvate. Nici nu ştiţi ce efect are asupra populaţiei miorlăitul bogătanului, care, îmbrăcat în blănuri dintre cele mai scumpe, se tânguie pe sloganul “Curg zdrenţili di pi mini…” Introducerea telefonului multifuncţional în cerşetorie reprezintă un prim pas spre tehnologizarea deplină a acestei activităţi. În curând, vom cerşi de acasă prin sateliţi, cu ajutorul laserului sau a altor raze gama. Telefonul mobil din dotare este doar începutul unei noi ere în cerşetorie. Slaba dotare, de până acum, cu echipamente de ultimă generaţie a perturbat serios cerşetoria autohtonă. S-au adus, de pildă, critici vehemente cerşetoarelor care îşi schimbă des locul. Argumentul lor a fost unul forte. “Nu am, bre, la dracu’, semnal.” Breasla cerşetorilor deplânge soarta de plâns a ţărişoarei noastre, care, se ştie, pusă de guvernanţi, cerşeşte prin faţă pe la FMI. Interlocutoarea mea, cea cu telefon bengos, spune că guvernanţii au compromis cerşetoria modernă, înglodând ţara în datorii. “Ascultă, bre, cu ce sunt guvernanţii cerşetori mai tari decât noi?” Chiar aşa, halal moralitate!