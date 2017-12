După ce preţul pe metru pătrat pentru locuinţele noi a scăzut, în medie, cu 45% de la începutul anului şi până în prezent, dezvoltatorii imobiliari estimează că, din 2010, preţurile vor creşte ca urmare a obligativităţii introducerii certificatului energetic şi a unei eventuale modificări a legislaţiei fiscale, în sensul eliminării măsurii privind aplicarea Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) redusă, de 5% pentru unele locuinţe. „Există premisele de creştere a preţurilor, respectiv obligativitatea certificatului termic, creşterea TVA, precum şi faptul că un apartament care stă foarte mult la vânzare produce dobânzi la bancă, iar dezvoltatorii vor încerca să-şi recupereze aceste sume. În plus, stocul de locuinţe noi este foarte redus pentru că nu s-a construit nimic în acest an, decât proiecte foarte mari, care stau goale”, a declarat Ion Cătuţoiu, managing partner al agenţiei imobiliare Real Time. El a arătat că certificatul termic va fi un avantaj pentru dezvoltatorii care vor obţine atestarea, pentru că doar aceştia pot vinde locuinţe, precizând totodată că politică fiscală din 2010 va influenţa evoluţia preţurilor. Începând din acest an, în cazul livrării unei locuinţe cu o suprafaţă de maximum 120 de metri pătraţi şi valoare mai mică de 380.000 lei, vânzătorul a putut aplica o cotă redusă de TVA de 5% la vânzarea imobilului, în loc de 19%, prevedere care însă ar putea să nu mai fie valabilă în 2010. De asemenea, din ianuarie 2010 este obligatorie existenţa unui certificat energetic la încheierea unei tranzacţii imobiliare, lipsa acestuia conducând la anularea contractului de vânzare-cumpărare. Reprezentantul Real Time consideră că scăderea preţurilor din acest an a ajuns la minimul care poate fi suportat de dezvoltatori, respectiv de 850-900 de euro pe metru pătrat construit. „Profitul dezvoltatorilor în aceste condiţii este de 15-20%. Dacă profitul va scădea sub acest nivel, dezvoltatorii nu-şi vor mai putea permite să construiască şi vor fi păcăliţi consumatorii. Cine vinde sub 850-900 de euro pe metru pătrat construit ori nu va finaliza proiectul niciodată şi plăteşti un preţ mic pe nimic, ori locuinţa este nefuncţională”, a adăugat Cătuţoiu. Pe de altă parte însă, preşedintele Uniunii Naţionale a Agenţiilor Imobiliare - filiala Constanţa, Ioan Ududec, spune că obligativitatea introducerii certificatului energetic nu va influenţa foarte mult preţurile apartamentelor noi, însă sunt aşteptate majorări de preţuri din a doua parte a anului viitor. „Creşterea preţurilor la apartamente nu va depinde de certificatul energetic. Acesta va influenţa în mică măsură preţurile. Oricum, abia din a doua parte a anului 2010 ne aşteptăm la creşteri de preţuri, întrucât se preconizează relansarea economiei, dar şi relaxarea creditării. Preţurile locuinţelor vor creşte uşor, dar nu mai mult decât puterea de cumpărare a oamenilor. Cel mult 10%”, a declarat Ioan Ududec.