Cerul Braziliei a plâns la retragerea lui Massa din Formula 1

Sub semnul ploii și al omniprezentei mașini de siguranță - așa s-a disputat Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, duminică seară, ora României, pe circuitul de la Interlagos de lângă Sao Paulo. Nu a lipsit mult ca oficialii cursei să dicteze anularea Grand Prix-ului brazilian, pentru a proteja integritatea fizică a piloților, caz în care lupta pentru titlul mondial ar fi fost, practic, încheiată. Până la urmă, ploaia a încetat și spectatorii au putut urmări o cursă terminată la limita timpului regulamentar, dar întinsă pe durata a mai bine de trei ore, cu mai multe pauze din cauza ploii și a accidentelor.

Lupta pentru titlu în actualul sezon din Formula 1 se va încheia abia în ultima etapă, după ce Lewis Hamilton a obținut victoria în Brazilia, acolo unde a condus de la început până la final. Ploaia torențială și accidentul lui Romain Grosjean în turul de formare au făcut ca startul să fie decalat cu zece minute, apoi mașinile au plecat de pe grilă în spatele safety-car-ului. După ieșirea mașinii de siguranță, Hamilton, plecat din pole position, a păstrat șefia plutonului, fiind urmat de Nico Rosberg. În turul 14, safety-car-ul a intrat din nou pe circuit, după accidentul lui Marcus Ericsson. În turul 20, nici nu ieșise bine mașina de siguranță și Kimi Raikkonen a pierdut controlul monopostului Ferrari, lovind barierele de protecție și abandonând.

Oficialii au decis, în sfârșit, să fluture steagul roșu, astfel că mașinile s-au retras la boxe. Cursa a fost reluată după mai bine de 30 de minute, dar după alte opt tururi a fost din nou arătat steagul roșu. După o nouă pauză, de 25 de minute, piloții au revenit pe pistă. Era abia turul 32 din totalul de 61! Verstappen l-a depășit pe Rosberg și a urcat pe locul secund, în vreme ce Hamilton rămânea lider. După ce olandezul a fost nevoit să treacă pe la boxe, Rosberg a revenit pe locul 2. În turul 48, Felipe Massa, aflat la ultima cursă din carieră în fața propriilor fani, a abandonat chiar la intrarea spre standuri, în urma unui accident. Mașina de siguranță a fost din nou trimisă pe circuit și s-a retras în turul 55. Hamilton și Rosberg au rămas pe primele două poziții, încheind în această ordine. Verstappen, care mai intrase o dată la boxe pentru schimbul de pneuri și ieșise pe locul 12, a recuperat fantastic și a încheiat pe locul 3, după un recital de depășiri pe asfalt ud!

Hamilton a obținut a 52-a victorie a carierei, prima la Interlagos, însă Rosberg continuă să conducă în ierarhia generală, cu 12 puncte avans față de britanic. Deznodământul acestui sezon îl vom afla în ultima etapă, când Rosberg are nevoie de o clasare pe locul 3 pentru a câştiga titlul mondial, această poziție fiindu-i suficientă în condițiile unui succes al lui Hamilton și pe circuitul Yas Marina, peste două săptămâni.

Clasamentul final al Marelui Premiu de Formula 1 al Braziliei

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 3 ore, 1 minut, 1 secundă, 335 de miimi

2. Nico Rosberg (Mercedes) la 11,455

3. Max Verstappen (Red Bull) la 21,481

4. Sergio Perez (Force India) la 25,346

5. Sebastian Vettel (Ferrari) la 26,334

6. Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) la 29,160

7. Nico Hulkenberg (Force India) la 29,827

8. Daniel Ricciardo (Red Bull) la 30,486

9. Felipe Nasr (Sauber) la 42,620

10. Fernando Alonso (McLaren) la 44,432

11. Valtteri Bottas (Williams) la 45,292

12. Esteban Ocon (Manor) la 45,809

13. Daniil Kvyat (Toro Rosso) la 51,192

14. Kevin Magnussen (Renault) la 51,555

15. Pascal Wehrlein (Manor) la 1:00,498

16. Jenson Button (McLaren) la 1:21,994

Esteban Gutierrez (Haas F1) retras în turul 60

Felipe Massa (Williams) retras în turul 46

Jolyon Palmer (Renault) retras în turul 20

Kimi Raikkonen (Ferrari) retras în turul 19

Marcus Ericsson (Sauber) retras în turul 11

Romain Grosjean (Haas F1) retras în turul 1

FELIPE MASSA A ABANDONAT ȘI A PLÂNS LA ULTIMA SA CURSĂ ÎN FAȚA FANILOR BRAZILIENI

Pilotul brazilian Felipe Massa (Williams), care și-a anunțat retragerea din Formula 1 la finele acestui sezon, a fost nevoit să abandoneze în cursa disputată la Interlagos, sub ochii propriilor fani. Massa (35 de ani), câștigător de două ori la Interlagos, pe când pilota pentru Ferrari, a lovit un parapet și a fost nevoit să abandoneze în turul 48. El va mai lua startul și în ultima cursă a anului, cea de la Abu Dhabi, din 27 noiembrie, când va ajunge la al 250-lea său start în Formula 1.

„Nu am vrut să se încheie așa. Aș fi vrut să realizez un rezultat bun pentru fani, pentru Brazilia, pentru echipa mea. Din nefericire, nu am reușit”, a declarat Massa, care a câștigat ultima oară cursa braziliană în 2008, an în care a pierdut titlul mondial pentru un singur punct, în favoarea lui Lewis Hamilton.

După accident, Massa a coborât din mașina imobilizată chiar la intrarea spre boxe și s-a îndreptat spre boxa echipei Williams. Spectatorii l-au aplaudat și l-au ovaționat pe drumul său către stand, unde era așteptat de familie și de apropiați. Înlăcrimat, Felipe Massa a fost îmbrățișat și consolat, pe rând, de toți mecanicii și oficialii celorlalte echipe, înainte a ajunge la soție și la fiul său, Felipinho, în vârstă de 7 ani.

Citește și:

Pole position pentru Lewis Hamilton în Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei

Kevin Magnussen va concura pentru echipa Haas din sezonul viitor

Vettel l-a înjurat şi l-a ameninţat cu bătaia pe Verstappen!

Învingător în Marele Premiu al Mexicului, Lewis Hamilton încă mai speră la titlul mondial

Lewis Hamilton va pleca din pole-position în Marele Premiu al Mexicului