Cerumenul, o metodă simplă de identificare a stării de sănătate

Cerumenul ar putea ajuta la identificarea etniei unei persoane, la stabilirea stării de sănătate a acesteia şi ar putea chiar arăta ce alimente a consumat persoana respectivă. Oamenii de ştiinţă de la Monell Center din SUA spun că substanţa ar putea chiar dezvălui informaţii despre orientarea sexuală şi starea de sănătate a unei persoane. Echipa de cercetători a folosit chimia analitică pentru a identifica prezenţa compuşilor producători de miros din cerumenul uman. Astfel, oamenii de ştiinţă au descoperit, de exemplu, că anumite cantităţi din aceşti compuşi diferă între indivizii de origine est-asiatică şi caucazieni. Depozitul de ceară din urechi, cunoscut ştiinţific sub denumirea de cerumen, este un amestec de secreţii de la glandele sudoripare cu substanţe grase secretate de glandele sebacee.

Interesul cercetătorilor americani pentru cerumen a apărut în urma descoperirii faptului că o mică schimbare într-o genă - numită ABCC11 - are legătură cu mirosul axilei şi cu faptul dacă o persoană secretă un cerumen umed sau uscat. Pentru a determina dacă cerumenul are un miros caracteristic, oamenii de ştiinţă au colectat substanţa de la 16 bărbaţi sănătoşi: opt caucazieni şi opt din Asia de est. Fiecare mostră a fost pusă într-un flacon care a fost încălzit uşor, timp de 30 de minute, pentru a determina eliberarea de molecule cunoscute sub numele de compuşi organici volatili, mulţi dintre aceşti având un anumit miros. Apoi, în flacon a fost introdus un dispozitiv absorbant pentru a colecta compuşii organici volatili şi au fost folosite tehnici speciale pentru analizarea acestora. Analiza a arătat că 12 compuşi organici volatili au fost prezenţi în cerumenul tuturor bărbaţilor. Cu toate acestea, cantitatea de compuşi organici volatili a fost diferită în funcţie de etnia indivizilor, caucazienii înregistrând o cantitate mai mare de 11 din cei 12 compuşi organici volatili, spre deosebire de cei din Asia de est. În viitor, urmează să fie efectuate şi alte studii pentru a examina aceste posibilităţi.