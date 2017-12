Ce-şi doresc americanii?!

Un sondaj realizat on line peste ocean arată cam ce îşi doresc americanii în anul ce tocmai a început. Potrivit rezultatelor sondajului, majoritatea americanilor l-ar alege ca partener de film mai degrabă pe Clint Eastwood decât pe George Clooney, preferând să joace într-un western alături de primul, în loc de o comedie romantică alături de al doilea. Clint Eastwood este în topul preferinţelor americanilor, care ar vrea să-l aibă coleg de platou dacă ar juca într-un western, fiind urmat de George Clooney şi Cameron Diaz, în cazul în care producţia ar fi o comedie romantică sau de Will Smith, în cazul unui film de acţiune. În ceea ce priveşte dramele, americanii ar alege-o ca parteneră pe Meryl Streep, iar dacă ar fi o comedie, pe actorul Will Farrell.

În plus, sondajul a mai indicat că 90% dintre respondenţi şi-au propus să petreacă mai mult timp cu familia în 2010. Mai puţin de 60% dintre cei implicaţi în cercetare au spus că şi-ar dori să piardă în greutate în cursul acestui an. Dacă ar avea o putere extraordinară, 30% dintre cei chestionaţi şi-ar dori să aibă capacitatea de a citi gândurile celorlalţi, 19% - puterea de a zbura şi 13% - capacitatea de a fi invizibil.