CET a îngheţat jumătate de Constanţa!

Jumătate din locuitorii oraşului Constanţa au rămas, sîmbătă dimineaţă, fără căldură şi apă caldă. Cauza a fost o avarie la o magistrală de alimentare, aparţinînd CET Constanţa. Iniţial, reprezentanţii CET au declarat că reluarea furnizării apei către Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice (RADET), care, la rîndul său, furnizează populaţiei agent termic, urma să se producă sîmbătă, în jurul orei 18.00. Din nefericire pentru locuitori, acest lucru nu s-a întîmplat, pentru că în momentul în care CET a procedat la umplerea instalaţiei, au apărut alte patru avarii. Prin urmare, constănţenii au îngheţat în locuinţe, nu numai în ziua de sîmbătă, ci şi în noaptea de sîmbătă spre duminică. Mai mult, caloriferele au rămas reci şi duminică, iar apă caldă, ioc! Aşa cum era şi normal, locuitorii zonelor afectate - CET, Medeea, Pod Butelii, Brătianu, Pod IPMC, Inel II, Inel I, Marvimex, Catanga, Institutul de Marină, Coiciu, Tomis III, Tomis Nord, Brotăcei, Cireşica, Parc Tăbăcărie, Delfinariu, Faleză Nord, Dacia - au fost extrem de iritaţi din cauza acestei situaţii. Viceprimarul municipiului Constanţa, Gabriel Stan, a declarat, ieri, că îşi cere scuze constănţenilor pentru lipsa apei calde şi a căldurii, explicînd că defecţiunea s-a înregistrat la CET, sucursala constănţeană a Electrocentrale Bucureşti, administrată de stat. „Din informaţiile pe care le-am primit de la conducerea CET Constanţa, au fost şase avarii ale CET-ului, instituţie care nu este în subordinea Primăriei. Această situaţie ne interesează însă şi pe noi, pentru că este anormal ca locuitorii oraşului să rămînă fără căldură cînd afară sînt –5, -10 grade Celsius. Ca autoritate locală, am făcut încă din 2005 demersurile necesare pentru a prelua CET-ul la Primărie, însă pînă acum nu am avut decît promisiuni. Din ceea ce ştiu, infrastructura CET este veche şi cred că este nevoie de o reabilitare pentru a se evita problemele de acest gen. Vom continua să facem demersuri pentru a trece CET-ul la Primărie“, a declarat Gabriel Stan. Reprezentanţii RADET Constanţa au afirmat că avariile au fost reparate pînă la urmă, iar constănţenii urmau să beneficieze de căldură şi apă caldă. „RADET Constanţa este pregătită din toate punctele de vedere, echipamente şi personal, pentru ca, în momentul în care magistrala este încărcată de către CET, să începem distribuţia energiei termice către consumatori. Noi am luat deja măsura de protejare a instalaţiilor, atît ale RADET, cît şi ale cetăţenilor, şi, cu ajutorul pompelor pe care le-am achiziţionat, am recirculat apa la interval de 120 de minute, pentru a nu ne confrunta cu surprize de genul celor apărute la CET“, a declarat directorul economic al RADET, Gheorghe Enache. El a mai afirmat că trecerea CET în subordinea autorităţii locale ar fi un lucru benefic, pentru că autoritatea locală va investi în reabilitarea reţelelor şi astfel de probleme nu vor mai exista.

Rămînînd în zona avariilor, nu putem să nu amintim şi de faptul că o parte din locuitorii judeţului, inclusiv din municipiul Constanţa, au rămas fără curent electric chiar în 31 decembrie 2008. Mai multe străzi din Constanţa, din zona hotelului Megalos, au rămas fără energie electrică din cauza scurtcircuitării unui cablu de joasă tensiune. Constănţenii din această zonă au reuşit totuşi să intre în 2009 pe lumină, angajaţii Enel remediind defecţiunea după aproape 12 ore. Şi locuitorii din Cumpăna şi Valu lui Traian au avut emoţii la sfîrşitul lui 2008, fiind cît pe ce să intre în noul an la lumina lumînării.