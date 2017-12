CET Constanţa, mai aproape de transferul la Primărie

PAŞII PENTRU PRELUARE Semnarea de către Guvern a memorandumului privind preluarea CET de către Primăria Constanţa a deschis drumul autorităţii locale constănţene pentru finalizarea unui demers pe care încearcă să îl facă de foarte mult timp. „Am mers umăr la umăr cu Sorin Oprescu pentru a prelua CET, urmând ca apoi să înfiinţăm o singură societate care să fie şi producător, şi distribuitor de energie termică. Aici sunt mai mulţi paşi de urmat, pentru ca ulterior să încercăm atragerea unui investitor sau, de ce nu, să privatizăm întregul sistem, cu condiţia primordială, scăderea preţului gigacaloriei”, a declarat primarul Radu Mazăre. Potrivit primarului, viitorul investitor îşi va putea recupera banii investiţi din certificatele verzi pe care le va obţine prin energia electrică pe care o va produce, iar, în acelaşi timp, va putea furniza către populaţie o gigacalorie mai ieftină. Semnarea memorandumului de către Guvern a reprezentat partea cea mai uşoară în drumul destul de anevoios al preluării CET. „Cred că în câteva luni vom încheia procedurile de preluare a CET. Acum că am semnat memorandumul vom avea acces şi la documentele CET. Împreună cu cei de la RADET şi cu reprezentanţii unei case de avocatură, vom putea verifica în sfârşit actele de la CET şi ne vom lămuri şi noi cu ce preţ vinde CET energia electrică, cu ce preţ vinde energia termică. 13 ani nu am putut afla aceste informaţii. Vom vedea în sfârşit dacă nu care cumva CET avea profit crescând valoarea energiei termice”, a explicat Mazăre.

EXPLICAŢII Primarul a continuat afirmând că acum se poate vorbi cu adevărat despre o potenţială investiţie în sistemul energetic cu reprezentanţii BERD. „Peste câteva zile va veni la Constanţa şeful de la BERD, cu care vom discuta din nou despre investiţia în CET, pentru că până acum nu puteam vorbi despre sistemul în integralitatea lui. Aveam până acum doar datele RADET: Acum având şi datele de la producător vom relua discuţia cu BERD pentru a vedea care este modalitatea cea mai bună pentru a realiza investiţia cu componenta principală, scăderea preţului”, a afimat primarul. Radu Mazăre a explicat încă o dată de ce Consiliul Local a fost nevoit să majoreze preţul gigacaloriei, răspunzând astfel şi consilierilor PDL care ieri au solicitat prefectului judeţului Constanţa să atace în contencios administrativ hotărârea Consiliului Local de majorare a preţului gigacaloriei. „Pedeliştii ăştia nu prea ştiu ce vorbesc. Eu le-am spus că diferenţa de preţ din februarie trebuie cumva acoperită. Nu este vorba despre nicio majorare retroactivă. Pur şi simplu noi nu am făcut decât să luăm act de creşterea preţului impusă de CET şi aprobată de ANRE. Am atacat şi în instanţă decizia ANRE. Dacă vom câştiga, banii plătiţi în plus de populaţie vor fi decontaţi din facturile viitoare. Dacă vom pierde, vom rămâne cu acest nou preţ. Nu ştiu despre ce majorare retroactivă vorbesc cei de la PDL. Mai mult decât atât, pentru a nu împovăra populaţia şi cu creşterea din februarie, am decis eşalonarea diferenţei pe cinci luni”, a mai spus Mazăre.