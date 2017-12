CET majorează gigacaloria cu 5%

MAJORARE Foarte puţini sunt cei care ştiu cine este vinovat pentru preţul gigacaloriei practicat în municipiul Constanţa. Primăria şi Consiliul Local Constanţa sunt obligate să accepte preţul pentru o gigacalorie cerut de furnizorul de agent termic, CET, preţ care este aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Pe 29 ianuarie 2013, ANRE a aprobat, prin decizia nr. 260, majorarea preţului la gigacalorie, solicitare făcută de către CET Constanţa. Potrivit deciziei ANRE, CET Constanţa a primit acordul de a majora preţul cam cu 9%. Creşterea preţului a fost contestată până la primul ministru, însă pe cale administrativă nu s-a obţinut nimic. „În aceste condiţii, i-am dat în judecată pe cei de la CET pentru că nu aveau niciun motiv să crească preţul. Nu ştim dacă vom câştiga sau nu procesul. Noi sperăm să câştigăm. Dacă nu câştigăm, CET ne va factura la noul preţ stabilit de ANRE. Din nefericire, CET a început să factureze la preţul majorat către RADET. Atunci am fost nevoiţi să aprobăm în şedinţa de astăzi (n.r. - ieri) o majorare de preţ cu 5% a preţului gigacaloriei. Noi, la rândul nostru, am majorat cu 5% ajutoarele pe care le dăm, pentru a nu împovăra constănţenii cu venituri reduse”, a declarat primarul Radu Mazăre. Primarul spune că dacă va fi câştigat procesul cu CET şi ANRE, atunci banii daţi în plus de fiecare constănţean vor fi compensaţi în facturile viitoare.

PREŢ DIFERENŢIAT Interesant este că, până la decizia nr. 260/29.01.2013 a ANRE, preţul pentru o gigacalorie, cu tot cu TVA, plătit de către CET, era de 227,53 lei. După această decizie, ANRE a dat două preţuri. Astfel, populaţia ar fi urmat să plătească o gigacalorie de 248,84 lei, în timp de persoanele juridice ar fi trebuit să plătească 295,88 lei. „Creşterea preţului la persoanele juridice se va regăsi tot în factura pentru populaţie, pentru că legea ne obligă pe noi şi pe cei de la RADET să furnizăm gigacaloria cu un singur preţ. Noi am făcut plângeri peste tot, dar ANRE este instituţie independentă, susţinută şi creată de forurile europene şi nu se poate amesteca politicul peste o instituţie independentă. Asta vrem tot timpul. Am citit mai nou că UE ne cere să nu mai acordăm deloc ajutoare şi subvenţii. Să vedeţi atunci ce se va întâmpla”, a spus Mazăre. Faptul că CET a început deja facturarea la noul preţ stabilit de ANRE a pus municipalitatea în dificultate. O altă amânare a creşterii cu 5% a preţului gigacaloriei ar fi însemnat blocarea din punct de vedere financiar a RADET-ului şi implicit a Primăriei Constanţa.

SOLUŢII Primarul spune că transferul CET la autoritatea locală este soluţia cea mai rapidă şi cea mai viabilă pentru scăderea preţului gigacaloriei. „Suntem la finalul unei proceduri greoaie de a prelua CET la Primărie. Am semnat memorandumul care va sta la baza hotărârii de Guvern prin care centralele din Constanţa, Bucureştiul şi probabil Craiova vor ajunge la autorităţile locale. Din momentul în care prelăm CET, vom vedea cum şi în ce formă vom intra cu un parteneriat public-privat pentru a reduce preţul la gigacalorie. Nu ştiu dacă vom reuşi să facem acest lucru până anul viitor, dar, până peste doi ani, cu siguranţă, pentru că acolo trebuie făcută o investiţie serioasă, pentru a fi de înalt randament, pentru a-şi putea recupera investiţia în certificatele verzi”, a afirmat Mazăre.