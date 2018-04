Cetăţeanul Coman - Ca și Ceaușescu, Făgădău e băiat bun, dar poporu-l strică

06:44:15 / 18 Aprilie 2018

Bravo cetatene Coman

Ne meritam soarta.Daca s-ar aplica legile existente...asa cum sunt ele,bune sau rele...tot ar fi mai bine.Si in Germania, Elvetia,Japonia etc. civilizatia s-a facut tot cu ,, parul’’....adica prin aplicarea amenzilor.Calinescu a zis o data la televizor : neamtul cand vine in Romania se comporta conform legilor stiute de el in Germania, iar dupa 6 luni ,, o ia pe romaneste ‘’ ...asa si cu romanul, cum iese peste granita se schimba radical...altfel stie ca il ustura la buzunar.