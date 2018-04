Cetăţeanul Coman - Decebal Făgădău, nu 100, ci 10.000 de pomi am propus, dar...

20:11:41 / 11 Aprilie 2018

ba comane

nai inteles nimicuta din tot ceea ce inseamna CTA , las-o moarta ca nu mere . Se planteaza copaci da mataluta nui vizusi ca te doare de curul primarului , apropos este cel mai bun primar pe care la avut si il are si cu siguranta il va avea CONSTANTA din TOATA ISTORIA SA , unii tembeli sa isi faca alte planuri pe acolo prin sudul litoralului ca o scurta paranteza tic tac bate ceasul ptr unii se stiu ei care , revenind acest OM are un plan de pus in cale care a fost votat de constanteni asa ca la culcare . INDICIU - VEZI CAMPANIA CURATAM CONSTANTA NOASTRA -la care stimabile dumneata NU PARTICIPI