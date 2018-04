Cetăţeanul Coman - Gargaragii, Basarabia și Ungaria Mare

12:20:40 / 29 Martie 2018

Pentru Cetățeanul Coman

Nu fi Gică Contra no matter what, cu argumente de controlor RATC, că stricăm prietenia. Politica a fost, este și va fi gargară. Acțiunile concrete pot fi doar ocuparea teritoriului prin forță armată sau printr-o acțiune economică concertată. Dacă a doua variantă este parșivă, subliminală și se desfășoară pe perioade relativ lungi de timp, că nu găsești nici Transilvania și nici Moldova de vânzare pe OLX, prima variantă este, din fericire pentru noi, încă exclusă. Și asta nu din cauză că am fi noi mai cu moț ci fiindcă, toți cei trei "combatanți" - Putin, Trump și UE, ar avea mai mult de pierdut decât de câștigat. Deci, cel puțin pentru moment, două dintre găinile care fac ouă de aur ale Europei, sunt lăsate să cotcodăcească în voie. Ca-n bancul cu paznicul din cimitir : râdem, glumim, dar nu părăsim incinta...