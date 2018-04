Cetăţeanul Coman - Te pup, festivalule, du-te să crăpi!

11:10:52 / 30 Martie 2018

Constanta, in general

Da, sa se duca... Cam cum se retrag elefantii batrani, ca sa moara singuri si in liniste. Cu diferenta ca festivalurile de care vorbesti, Cetatene Coman, au doar un an, nu sunt batrane. Sau la Constanta, tot ce atinge Fagadau imbatraneste ca in povestile cu Fat Frumos - intr-un an, cat altii in 10! ? Ca si autorizatiile pentru constructii... Alea, de fapt, au o alta rata de imbatranire, mai exact, in loc sa o iei intr-un an, o iei in cinci! Si albesti si imbatranesti si tu... daca nu te lipsesti si renunti, desigur.