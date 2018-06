Cetăţeanul Coman - Ziua Copilului, între evenimentul șchiop și promisiunea uitată

Trebuie să admit că am rămas surprins să văd cum autoritățile locale au reușit să-și prindă urechile chiar și în organizarea unui eveniment cu potențial atât de generos, Ziua Copilului. E cel puțin ciudat să nu poți fi în stare să înțelegi că fericirea copiilor înseamnă foarte multe baloane, jocuri fără frontiere, personaje vesele din desene animate, clauni, multă muzică, multe dansuri, animație și alergătură. Dacă la o astfel de rețetă adaugi înghețată din partea casei, floricele, acadele de toate formele și culorile și vată de zahăr e ca și cum ai câștigat Oscarul la organizarea petrecerilor pentru copii. Pe la finalul evenimentului, când mai au oarece energie, le administrezi un teatru de păpuși, o gașcă zurlie sau o trupă de sufleței și copiii te vor iubi din inimă! Mi se pare foarte simplu. Suntem noi tâmpiți?!

Ziua Copilului este un moment al bucuriei sincere, al strălucirii unei lumi ideale, fără ură, fără frustrări, fără durere, deci cu atât mai mult nu reușesc să pricep cum s-a născut ideea de a expune tehnică militară și soldați cu armament de luptă în Piața Ovidiu, locul destinat sărbătoririi din acest an, idee pe care o consider complet nefericită, probabil a vreunui funcționar mintos. Războiul este cea mai nenorocită stare în care pot fi aruncați oamenii, în care sunt uciși inocenții, iar primii inocenți sunt copiii. Victime colaterale se numesc. Cele mai proaspete au fost în Siria. Cu miile. Ăsta este un mesaj de transmis de Ziua Copilului? Doar dacă ai o doagă lipsă...

Seria de bâlbe artistice și dude tehnice petrecute în prima zi de desfășurare a evenimentului public, țarcurile ca pentru animale destinate jocurilor pentru copii, imaginea sărăcăcioasă a personajelor care trebuiau să cucerească inimi de copii, bașca promovarea dezastruoasă de care a avut parte biata zi a copilului 2018 sunt lucruri ce, probabil, ar putea fi scuzate de întârzierea și lentoarea cu care au acționat funcționarii responsabili din Primăria Constanța, nelăsând organizatorilor timpul necesar pentru un spectacol de calitate. Știu, e stupid să fii surprins de o dată din calendar, însă am văzut și mai gogonate. Mai mereu pe noi ne prinde cu chiloții-n vine sosirea iernii, nu-i foc dacă ne pălește și începutul de vară, nu?

Dincolo de momentul în sine, aș vrea să subliniez un aspect care ne poate scăpa. Această zi a copilului a fost introdusă în calendarul internațional pentru alte motive decât cele legate de o petrecere. Ziua Copilului a fost menționată pentru prima oară la o conferință internațională având ca obiective PROTEJAREA ȘI BUNĂSTAREA COPILULUI. Ca atare, aș dori să amintesc primarului nostru, domnul Decebal Făgădău că, pe vremea când avea obiceiul să mai coboare printre prietenii săi adevărați din presă, a promis cu mâna pe inimă că prioritatea mandatului său va fi Educația. Înțeleg că nu poate schimba greutatea ghiozdanelor care ne deformează copiii, dar ar putea repara și dota modern toate sălile de sport din oraș și am avea copii mai sănătoși, deci mai fericiți. Înțeleg că nu poate să aducă sistemul finlandez în Constanța, dar ar putea investi corespunzător în dotarea didactică și non-didactică a instituțiilor de învățământ din municipiu și am avea copii mai învățați, deci mai fericiți. Înțeleg că nu poate-ntoarce parcurile care-au fost dar ar putea implementa programul de cunoaștere prin colaborarea muzeelor și celorlalte centre de cultură și științe din municipiu și, astfel, am avea copii cu mințile mult mai deschise, deci mai fericiți. Ceva ce nu înțeleg este de ce nu ar putea asigura paza școlilor, unde va avea nu doar copii în siguranță, deci mai fericiți, ci și părinți fericiți.

Dacă mai există, undeva, copilul Decebal Făgădău, îl îndemn să-și așeze pălmuța dreaptă deasupra inimii și să-și amintească de promisiunea pe care a făcut-o.