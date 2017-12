„Cetăţenii UE percep Europa ca pe... moşul cel rău“

„Cetăţenii UE percep Europa ca pe Père Fouettard, moşul cel rău care îl însoţeşte pe Moş Nicolae şi îi pedepseşte pe copiii neascultători şi îşi pierd speranţa”, avertizează fostul preşedinte al CE, Jacques Delors, în prefaţa unui eseu publicat cu mai puţin de un an înaintea alegerilor europene. „Ce am făcut din Europa?”, întreabă autorul şi jurnalistul Sébastien Maillard, corespondent la Bruxelles al cotidianului francez „La Croix”. Tabloul pe care îl schiţează printr-o serie de scrisori deschise adresate lui Robert Schuman, unul dintre părinţii fondatori ai construcţiei europene, decedat în urmă cu 50 de ani, este foarte sumbru. „Situaţia actuală reprezintă un risc pentru democraţie. Popoarele suferă prea mult şi încep să se îngrijoreze, inclusiv în economiile cele mai solide. Ele vor să vadă gesturi concrete din partea Europei. Mi-e teamă că îşi spun, în fond, „UE este un Père Fouettard care se află acolo pentru a ne sancţiona, a ne da amenzi, a ne constrânge“. Speranţa unde este? Există mişcări antieuropene şi populiste, dar şi mişcări iniţiate de cetăţeni care nu mai pot suporta. Funcţionării Europei îi lipsesc pedagogia şi simplitatea. Când cetăţenii nu înţeleg cum merge sistemul şi, pe deasupra, suferă, se enervează şi coboară în stradă. Atunci când ideologia financiară triumfă şi exaltă virtuţile pieţei unice, ea justifică principiul „fiecare pentru sine“. Iar această evoluţie nu are loc fără să aducă atingere vitalităţii, democraţiei şi entuziasmului spontan în cazul unor aventuri colective cum este construcţia europeană. O viziune asupra lumii este ceea ce le lipseşte cel mai mult liderilor noştri. În cazul în care continuăm astfel, nu vom putea evita declinul, iar acest declin nu va fi plăcut pentru generaţiile viitoare”, a declarat Jacques Delors, în vârstă de 88 de ani.

Jacques Delors, fostul şef al CE în perioada 1985-1994, se declară totuşi convins că Europa poate ieşi din această criză, pe care o consideră cea mai gravă din istoria sa de după Al Doilea Război Mondial. „Ceea ce ne trebuie sunt doi-trei lideri care să încerce să reînvie spiritul vechi şi bun al părinţilor fondatori”. Mesajul apare cu doar câteva zile înaintea alegerilor legislative din Germania şi cu câteva luni înainte de alegerile europene din mai 2014.