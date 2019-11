CEx-ul PSD de săptămâna viitoare va discuta excluderea Anei Birchall din partid

Viorica Dăncilă a declarat, întrebată dacă va fi exclusă Ana Birchall din PSD, având în vedere că a avut o alta linie decât cea a partidului cât a fost ministru al Justiţiei, că un CEx va avea loc săptămâna viitoare în care va fi abordat subiectul.

„Este o mare nemulţumire în PSD legată de atitudinea doamnei Birchall pentru că este important ca şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor să fie respectate. Săptămâna viitoare avem Comitet Executiv în care vom avea o discuţie referitoare la doamna Ana Birchall”, a afirmat Viorica Dăncilă, marţi, la Antena 3, întrebată dacă o va exclude pe Ana Birchall din PSD.

Referitor la tensiunile pe care le-a avut cu fostul ministru al Justiţiei şi de ce nu a luat o decizie în acest sens cât a fost premier, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu aveam cum pentru că doamna Birchall a fost revocată de mine din funcţia de ministru al Justiţiei, dar acelaşi preşedinte nu a vrut să facă această revocare. După elogiile pe care le-am văzut am înţeles de ce”.

Klaus Iohannis i-a mulţumit Anei Birchall pentru munca pe care a depus-o în mandat, la ceremonia de predare a portofoliului Justiţie către Cătălin Predoiu. Şeful statului i-a spus acesteia că a fost în contrasens cu cei din conducerea PSD, precizând că a apreciat de fiecare dată această postură.

„Doamna ministru Birchall, vă mulţumesc pentru munca depusă în acest mandat, chiar dacă a fost unul scurt, şi daţi-mi voie să fac o apreciere a mandatului şi a muncii dumneavoastră aici, în faţa tuturor. Am constat - unu: că v-aţi implicat total în rezolvarea problemelor care v-au revenit. Am constatat - doi - foarte important: că au fost situaţii critice în care dumneavoastră, ca ministru al Justiţiei, aţi fost în contrasens cu conducerea guvernului şi a partidului care a dat acel guvern eşuat şi să ştiţi că am apreciat de fiecare dată această postură pe care aţi avut-o, o postură pentru sistemul de justiţie, pentru independenţa justiţiei şi nu pentru nişte politruci care au încercat să subjuge sistemul românesc de justiţie”, a afirmat Klaus Iohannis, marţi, la Ministerul Justiţiei, fără ca Ana Birchall să se arate în vreun fel deranjată de faptul că partidul care a propulsat-o, guvernul din care a făcut parte și toți colegii săi laolată sunt grav denigrați.