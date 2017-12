Cezar Preda: “Alegerea noului Patriarh nu este în sarcina partidelor politice”

Vicepreşedintele PD, Cezar Preda, a declarat, ieri, că alegerea noului Patriarh nu este în sarcina partidelor politice, adăugînd că nu crede că există influenţe ori presiuni politice pentru desemnarea celui care îi va urma Patriarhului Teoctist, trecut la cele veşnice. Preda consideră că acest rol îi revine forului abilitat din cadrul Bisericii: \"E treaba organismului suprem pe care îl are Biserica Ortdoxă Română şi cred că desemnarea Sfîntului Patriarh se va face la timpul anunţat. Eu nu cred în presiuni, deşi am văzut comunicatele de presă ale unor partide de buzunar care încearcă să-şi facă imagine şi să se bage în seamă pe acest subiect\". El şi-a exprimat convingerea că reprezentanţii BOR şi laicii care îl vor alege pe noul Patriarh vor lua cea mai înţeleaptă şi potrivită decizie pentru România: \"Nu cred în influenţe şi presiuni. Speculaţii sigur că se pot face, dar am încredere că Biserica Ortodoxă Romană şi laicii care vor fi în organismul de desemnare a patriarhului vor gestiona corect această problemă pentru desemnarea conducerii instituţiei cu cea mai mare încredere a românilor. 90% din români au încredere în biserică faţă de 10-15% cîţi se încred în politică. Nu poate fi aşadar o miză politică în alegerea noului patriarh\".