Cezar Preda îşi premiază electorii cu… vin

De când s-a dat startul campaniei electorale, mii de afişe au împânzit ţara, promisiunile zboară cu viteza gândului şi efortul politicienilor de a convinge electoratul că merită votul lor este foarte mare. Lupta se dă, de fapt, între interesul anumitor partide politice de a controla sistemul şi interesul societăţii civile care trebuie să pună ştampila. Unii au avut puterea, dar şi-au bătut joc de ea ignorând interesul oamenilor ce le-au acordat cândva votul. Cum cursa pentru locurile din Parlament este aprigă, ideile şi resursele candidaţilor menite să îi convingă pe alegători par a fi nelimitate. Sfârâitul de mititei şi fripturici s-a demodat, dar găleţile, pungile de mălai sau zahăr nu au dispărut.

HAI NOROC! Pentru a nu mai exista interpretări ale legii privind cadourile ce pot fi oferite în campania electorală, Guvernul a clarificat prin ordonanţă ce pot oferi candidaţii în perioada pre-alegeri. Candidaţii nu vor mai putea oferi alegătorilor alimente, băuturi sau produse din tutun, ci doar mărfuri nealimentare în valoare de până la 10 lei şi obiecte de propagandă electorală precum afişe, pliante, calendare, pixuri, brichete, chibrituri, insigne, ecusoane, DVD-uri, căni, pungi, tricouri, şepci, eşarfe, fulare, veste, fesuri, mănuşi, pelerine, jachete - ce pot fi inscripţionate cu însemne electorale. Ei bine, se pare însă că anumiţi oameni politici au probleme (sau se fac!) cu interpretarea şi respectarea legii. Unul dintre politicienii cu state vechi, care mai vrea o dată în Parlament şi care are astfel de probleme, este Cezar Preda. El candidează acum sub sigla unei alianţe de conjunctură, năucă, şi fără un nucleu bine definit. Cezar Preda şi-a îndreptat atenţia spre veşnicul cetăţean caragelian turmentat care nu prea mai ştie cu cine să voteze. Ca atare, el îi oferă acestuia o sticlă de vin pentru a înţelege omul mai bine ce şi cum e cu alegerile de anul ăsta şi cum se străduieşte “tătuca” Băsescu, mam’mare Monicuţa şi tanti Udrea s-o ducă în Guvern după 9 decembrie. Cât despre respectarea legii… altă dată.