Cezar Preda speră că Executivul nu va devia spre populism.

Deputatul PDL Cezar Preda este şi el una dintre vocile “înalte” ale partidului. Ştiind probabil că moda în PDL e să promită mult şi să facă puţin, el îşi sfătuieşte colegii să aibă grijă ce promisiuni fac: “Coaliţia de guvernare nu trebuie să se abată, promiţând lucruri care nu pot fi realizate”. Preda speră că măsurile de austeritate vor aduce într-un final şi beneficii pentru populaţie: “Este o veste bună că ceea ce am convenit cu Fondul (Monetar Internaţional-n.r.) am realizat. Asta înseamnă mult pentru ceea ce am dori în parcursul României în această perioadă”. În opinia lui, „nu avem dreptul şi nu putem să ne ducem în populism. Orice deviere de la programul riguros stabilit, un program auster, ne va duce cu mult timp înapoi”. Întrebat dacă proiectul coşului de solidaritate pentru pensionari, aprobat de Guvern, s-ar încadra în categoria măsurilor populiste, Preda a răspuns: „Dacă acest proiect, coşul de solidaritate, este un proiect fezabil, îl va susţine toată lumea, dar hai să vedem exact despre ce este vorba, să ieşim din zona unui angajament de promisiune politică şi să vedem cum poate Executivul, în condiţiile austere şi de buget foarte strâns, să execute un asemenea angajament”. Să trăim… cum ştim noi!