Cezar şi Cleopatra anunţă o vară incendiară la Mamaia

Primarul Radu Mazăre şi cântăreaţa Delia Matache au terminat de filmat ultimele cadre pentru clipul piesei „A lu’ Mamaia”, imnul din acest an al staţiunii-fanion a litoralului. După ce au participat, luni, la primele filmări, care au avut loc pe plajă şi pe apă, marţi noapte, protagoniştii videoclipului şi echipa de regie au derulat filmări spectaculoase în clubul Bellagio din Mamaia. Clipul urmează a fi montat şi finalizat în următoarele săptămâni.

STRĂLUCIRE ŞI CULOARE DIN ANTICHITATE Pentru filmările din club, de marţi noapte, primarul şi solista au regizat o întâlnire istorică între împăratul roman Cezar şi regina Egiptului antic, Cleopatra. Astfel, Mazăre a îmbrăcat costumul împărătesc pe care îl va purta în vară, la carnaval, la una dintre cele trei apariţii spectaculoase pe care le pregăteşte. Costumul roman i-a venit „turnat” ca în filme primarului, iar frumuseţea Deliei şi a costumului Cleopatrei a completat perfect imaginea legendară a cuplului din clip. Cei doi au filmat un cadru care va face furori, înconjuraţi de frumoase patriciene şi centurioni, care au interpretat salutul roman de onoare.

„Filmarea nu e o chestiune grea, dar e o chestiune profesionistă. Chiar dacă am filmat în club, nu am fost la distracţie, dans şi şpriţ, ci am fost la muncă. În ceea ce priveşte rolul meu, e o chestie de atitudine care mă prinde. Ave!”, a declarat primarul Radu Mazăre. Acesta a mai menţionat faptul că, pentru carnaval, costumul va suferi nişte modificări, iar Delia este o bună parteneră de platou. „Costumul e greu, pentru că armura e metalică. Nu va fi, însă, aceeaşi platoşă la carnaval, va fi una mai spectaculoasă. Delia este o parteneră OK de lucru, e simpatică”, a mai spus Radu Mazăre.

COSTUME REALIZATE CU MULTĂ DĂRUIRE În spatele spectaculoaselor creaţii vestimentare cu temă antică se află creatoarele Roxana şi Florentina Mihalache de la Paluggio, principalele responsabile pentru realizarea tuturor costumelor pe care primarul le-a purtat şi le va purta la carnaval. Ele au mărturisit că s-au apucat de realizarea celor două costume încă de la finalul anului trecut şi nu le-a fost deloc uşor, dar a meritat efortul.

„Ambele au fost greu de realizat, cu sârmă, butaforie şi inserţii, totul manual. De costumul Cleopatrei ne-am apucat în toamnă. Pe Delia nu am probat costumul, pentru că nu ştiam cine avea să îl poarte, dar îi vine perfect”, a declarat Roxana Mihalache. „Coroana Cleopatrei a fost cel mai greu de realizat, pentru că are multe detalii. A necesitat multă migăleală, cusut la mână, multe materiale şi mărgele. Coroana are în jur de patru sau cinci kilograme, cu paiete, sârmă, burete şi alte materiale”, a spus şi Florentina Mihalache.

Delia s-a declarat, de asemenea, extrem de încântată de costumul ei. „Pe acest personaj l-am terminat... definitiv. Am câteva kilograme pe cap, care se simt destul de greu, dar a fost interesant. Costumul e fabulos, iar creatoarea l-a făcut „din ochi”, ceea ce este extraordinar. Pe mine mă aşteaptă concerte, sunt obosită, dar nu epuizată. A meritat efortul. Ave Cezar!”, a spus Delia Matache.

PARTY CA LA MAMAIA Partea finală a filmărilor s-a derulat după miezul nopţii, în acelaşi club, unde Radu Mazăre şi Delia au dansat şi s-au distrat împreună, alături de zeci de fete sexy şi modele Fashion TV. Primarul Constanţei a purtat o ţinută în culori braziliene, iar Delia s-a îmbrăcat cu pantalonaşi negri şi ciorapi-plasă, purtând şi o vestă cu fulgi. Aceştia au dansat frenetic, Delia fiind într-o mare formă, aruncându-se în braţele primarului şi dezlănţuindu-se în mijlocul fetelor. „Va fi cel mai tare clip al verii, nici nu mă gândesc la altceva. Uitaţi-vă câtă energie şi distracţie e în jur!”, a spus, cu încredere, Delia.