Cezar-ul Mazăre a deschis fastuos Carnavalul

Primarul Radu Mazăre a deschis într-un mod grandios cea de-a treia ediţie a Carnavalului Mamaia. Costumat în împăratul roman Cezar şi având-o alături pe Mihaela Rădulescu drept Cleopatra, regina Egiptului, primarul Constanţei a defilat pe carul alegoric al primăriei decorat ca o cetate antică. După defilarea de pe traseul Perla - Cazino, Mazăre a deschis oficial Carnavalul pe scena Fashion TV din Piaţeta Cazino şi a salutat mulţimea de ziua sa oferind spectacol cu dansatori persani, cadâne şi lupte de gladiatori. Atmosfera de legendă a fost adâncită de imagini specifice Romei şi Egiptului anitc pe ecrane şi pe decorul scenei dar şi cu şi momentele desprinse din istorie prin care Cezar a fost asasinat de senatorii romani. Senatorul Brutus a fost interpretat de fiul primarului, Radu Mazăre Jr., iar ceilalţi senatori au fost afacerişti din staţiune precum patronul hotelului Laguna, Cameliu Babinciuc sau administratorul hotelului Flora, Marius Puşcaşi. „Credeau că am murit, dar am rezistat eu zece ani lui Băsescu şi procurorilor săi şi nu rezistam complotului unor senatori?”, a spus Mazăre după ce a reapărut pe scenă în urma scenetei asasinatului, spre amuzamentul publicului. După sceneta legendei lui Cezar, celelalte nouă care alegorice ale cluburilor din staţiune au oprit lângă scenă, unde echipele lor de animaţie au realizat show-uri incendiare, cu dansatoare, cântăreţi, barmani fachiri, confetti. Unele din cele mai savuroase momente ale spectacolului au fost cele în care primarul şi-a cerut scuze public faţă de Mihaela Rădulescu pentru divergenţele pe care le-au avut anul trecut şi altul în care a dansat samba în costumul împărătesc pe ritmurile toboşarilor de la Tan Tan Beach. „Prinţesa mea... am auzit numai lucruri bune despre tine şi vreau să-ţi cer iertatre pentru vorbele pe care ţi le-am aruncat anul trecut”, i-a spus Radu Mazăre Mihaelei Rădulescu în contextul scenetei, provocând un vulcat de urale şi aplauze. Radu Mazăre a fost mulţumit de desfăşurarea deschiderii Carnavalului şi a promis spectacole şi mai fastuoase în această vară. „A venit mai multă lume decât la un meci de mondiale! Din ce am văzut cred că au fost peste 25.000 de oameni pe tot traseul. Sunt convins că la viitoarea defilare la care voi participa vor fi şi mai mulţi. Vom încerca să punem şi ecrane pe faleză”, a spus Radu Mazăre la sfârşitul spectacolului.

Cristian STANCU

cristian.stancu@telegrafonline.ro