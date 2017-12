CFR = fier vechi

Au vândut la fier vechi peste 2.000 de km de cale ferată, au înjumătăţit salariile angajaţilor, au dat o treime din ei afară şi vor, pe ultima sută de metri, să privatizeze colosul cu picioare de lut care este CFR. În aşteptarea investitorilor, compania de stat este iertată de datoriile istorice (adică de multe milioane de euro pe care statul nu vrea să le mai plătească firmelor acum private la care CFR are datorii), iar portocaliii fură repede ce mai e de furat… Ultima găselniţă: vagoanele, la casat! CFR Marfă mai are 40.000 de vagoane şi vrea să caseze 5.000 dintre ele, preţul cu care s-au vândut aceste vagoane la fier vechi fiind de 139 de euro/tona!! Anul trecut au fost casate aproximativ 2.300 de vagoane, iar în prima jumătate a acestui an, conducerea companiei de stat cu unele dintre cele mai mari pierderi din ţară a “valorificat” încă 5.000 de vagoane! Evident, în tot acest timp, societatea nu a achiziţionat nici măcar un tampon nou de vagon. Pe vagoanele casate în acest an s-au încasat 4,7 milioane de euro, adică contravaloarea a 33.627 de tone de fier vechi. La un calcul sumar, ar veni cam 10.000 de euro de fiecare vagon, bani suficienţi pentru ca “băieţii deştepţi” implicaţi în povestea distrugerii CFR să se retragă în pace, cu buzunarele doldora. Menţionăm că, pentru casarea respectivelor 5.000 de vagoane, CFR Marfă are deschise şapte licitaţii care, nu ne îndoim, vor fi definitivate cu succes. La 1 iunie 2011, CFR Marfă avea un parc de material rulant de 39.485 de vagoane. Vom reveni!