CFR, a fi sau a nu fi în primăvara europeană

CFR Cluj a ajuns în faţa partidei decisive pentru calificarea în primăvara europeană. O victorie în Elveţia îi garantează campioanei României locul din 16-imile UEFA Europa League, iar clujenii pot spera chiar la optimile Ligii Campionilor! Egalul asigură în proporţie de 90% primăvara europeană, dar în acest caz CFR va trebui să spere că Bayern nu... pierde ultimul meci al grupei, cel cu FC Basel! Chiar şi la înfrângere CFR ar mai avea şanse la primăvara europeană, dar atunci va avea nevoie de o victorie cu AS Roma şi de jocul rezultatelor... La final de an, problemele medicale încep să-şi spună cuvântul, De Zerbi urmând să rateze meciul din Elveţia. Nu este singurul, la gazde accidentându-se Streller chiar în partida de campionat de sâmbătă. Antrenorul Sorin Cîrţu ar putea începe meciul de la Basel cu următoarea formaţie: Stăncioiu - Panin, Cadu, Piccolo, I. Rada - R. Bastos, Kivuvu, Costa, Culio - Bjelanovic, Traore. La Roma, Bayern are nevoie de un egal pentru a câştiga grupa, în aceeaşi situaţie fiind Chelsea, acasă, cu MSK Zilina, dar şi Real Madrid la Amsterdam. Meciul de la Moscova este o dispută directă pentru poziţia a doua în grupă, Spartak având avantajul victoriei din tur. La Auxerre, gazdele îşi joacă ultima şansă pentru primăvara europeană, orice alt rezultat în afara victoriei scoţând din calcule echipa franceză. Cea mai echilibrată grupă de astăzi, Grupa H, încă mai poate aduce dureri de cap pentru Arsenal, o victorie a vicecampioanei Portugaliei complicând total situaţia grupei. Teoretic Şahtior are un meci uşor în Serbia, dar ucrainienii au mai fost în situaţii similare în anii precedenţi şi... au ratat optimile UCL!

Programul din această seară, toate partidele fiind programate de la ora 21.45, cu excepţia meciului de la Moscova, care se va juca de la ora 19.30 - Grupa E: AS Roma - Bayern Munchen, FC Basel - CFR Cluj. Clasament: 1. Bayern 12p, 2. AS Roma 6p, 3. CFR 3p, 4. FC Basel 3p; Grupa F: Spartak Moscova - Olympique Marseille, Chelsea Londra - MSK Zilina, Clasament: 1. Chelsea 12p, 2. Spartak 6p, 3. Marseille 6p, 4. Zilina 0p; Grupa G: Ajax Amsterdam - Real Madrid, AJ Auxerre - AC Milan. Clasament: 1. Real Madrid 10p, 2. AC Milan 5p, 3. Ajax 4p, 4. AJ Auxerre 3p; Grupa H: Sporting Braga - Arsenal Londra, Partizan Belgrad - Şahtior Doneţk. Clasament: 1. Arsenal 9p, 2. Şahtior 9p, 3. Sporting 6p, 4. Partizan 0p.