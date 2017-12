CFR au nevoie de 4 miliarde de lei pentru a suporta viteza de 160 km/oră

Compania CFR SA ar trebui să investească în infrastructură 3,93 miliarde de lei pentru adaptarea la standardele europene. Reprezentanţii Ministerului Transporturilor susţin că aceste investiţii sînt necesare pentru reparaţii, întreţinere, eliminarea restricţiilor de viteză şi a punctelor periculoase pentru a asigura viteza de 160 kilometri pe oră. Astfel, CFR SA ar avea nevoie de 1,14 miliarde de lei pentru repararea şi întreţinerea liniilor şi instalaţiilor, astfel încît să le menţină la nivelul actual, de alţi 1,19 miliarde de lei pentru a ridica restricţiile de viteză şi elimina punctele periculoase existente, prin lucrări la linii, tunele şi instalaţii şi de 1,6 miliarde de lei pentru creşterea vitezei de circulaţie la standardul european. Hotărîrea de Guvern privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2009 la contractul de activitate a CFR SA pentru perioada 2008-2011, elaborat de Ministerul Transporturilor, arată că reţeaua de cale ferată are în prezent o lungime de 20.347 de kilometri şi 978 de staţii şi halte. Totuşi, aproape 40% din reţeaua de cale ferată şi peste 60% din numărul total de poduri şi podeţe, au depăşit termenul limită la care ar fi trebuit reparate, situaţie care sporeşte riscul producerii de accidente. Potrivit proiectului de act normativ, CFR SA ar putea primi pentru reparaţii capitale 13,28 milioane de lei de la bugetul de stat, iar pentru reparaţiile de întreţinere suma alocată ar putea fi de 68 de milioane de lei. Compania va plăti în acest an dobînzi de 47,51 milioane de lei aferente unor credite contractate pentru modernizarea liniei Bucureşti-Constanţa şi pentru stoparea degradării infrastructurii. De asemenea, compania va rambursa credite externe de 70,07 milioane de lei. Tot în acest an, CFR SA ar putea cheltui pentru proiectele finanţate din fonduri externe rambursabile 175,88 milioane de lei, din care 141,28 milioane de lei din credite externe şi 34,6 milioane de lei de la bugetul de stat.