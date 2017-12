CFR Călători: Bilete internaţionale, la vânzare online

Compania CFR Călători intenţionează să introducă în acest an şi posibilitatea achiziţionării online a biletelor în trafic internaţional, a declarat la conferinţa Cities of Tomorrow Adrian Vlaicu, consilier în cadrul companiei. \"Foarte important pentru noi este lărgirea bazei de distribuţie a legitimaţiei de călătorie şi a accesibilităţii în tren, prin sistemele online de vânzare. În acest an intenţionăm să intrăm pe online şi cu biletele în trafic internaţional\", a spus Vlaicu, la conferinţa organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) şi MEDIAFAX. El a afirmat că unul dintre proiectele companiei, care vizează transportul între Garad de Nord şi Aeroportul Henri Coandă, este derulat în prezent cu 14 trenuri şi deserveşte lunar peste 1.500 de călători. \"Care sunt oportunităţile şi provocările noastre? Să rămânem competitivi pe piaţa de transport liberalizat şi să contribuim sustenabil la dezvoltarea societăţii\", a mai spus el.