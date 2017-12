CFR Călători funcţionează în... pierdere

CFR Călători avea la 31 august 2009 pierderi de 211 milioane lei ca urmare a acordării compensaţiei în proporţie de 66% faţă de 2008, în condiţiile în care, la sfîrşitul lunii august a anului trecut, societatea a avut un profit de 130 milioane lei, au declarat reprezentanţii companiei. \"La 31 august 2009, CFR Călători a înregistrat o pierdere de 211 milioane lei ca urmare a acordării compensaţiei în proporţie de 66% faţă de 2008 pentru acoperirea diferenţelor dintre veniturile reale de transport şi tariful aprobat cu avizul autorităţilor competente. La data de 31 august 2008 compania a înregistrat un profit de 130 milioane lei, întrucît societatea a încasat pînă la această dată 80% din compensaţia de la bugetul de stat alocată pentru anul 2008. Astfel, în lunile noiembrie şi decembrie 2008 societatea nu a încasat compensaţii de la bugetul de stat, reprezentînd diferenţa dintre tarifele aprobate şi costurile nete de transport, ceea ce a determinat înregistrarea unei pierderi de 260 milioane lei la data de 31 decembrie 2008\", au declarat reprezentanţii companiei. Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) a avut în întregul an 2008 o cifră de afaceri netă de 213.1673.326 lei şi o pierdere de 260.057.521 lei. Reprezentanţii companiei au declarat că CFR Călători a continuat şi în acest an programele de modernizări şi achiziţie de material rulant demarate în anii anteriori. Astfel, au fost achiziţionate pînă în prezent 35 de vagoane noi de călători şi o locomotivă, fiind finalizată şi modernizarea a 86 vagoane de călători şi a 15 locomotive. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Berceanu, declara, pe 9 octombrie, că a solicitat Guvernului dublarea bugetului MTI pentru anul viitor, la 19 miliarde lei, de la 11 miliarde lei în 2009. Berceanu a adăugat că în proiectul de buget pentru 2010 se prevede pentru transportul feroviar o sumă dublă faţă de cea din 2009. \"Anul acesta am primit 1,866 miliarde lei, iar pentru la anul solicităm 3,706 miliarde lei\", a spus ministrul Transporturilor. De asemenea, Berceanu a precizat că a solicitat şi o mărire a subvenţiei acordate la CFR Călători, de pînă la 1,2 miliarde lei, faţă de 678 milioane lei, în 2009. Numărul persoanelor transportate de CFR Călători în primele opt luni din acest an a scăzut cu 13%, la 44,9 mil., de la 51,6 mil. în intervalul ianuarie-august 2008, iar încasările din vînzarea legitimaţiilor de călătorie au fost mai mici cu 12,5% (490.724.316 lei), potrivit datelor trimise de SNTFC.