CFR Călători: Mersul trenurilor nu va fi afectat de trecerea la ora de iarnă

Mersul trenurilor nu va fi afectat de trecerea la ora Europei Orientale, duminică, când ora 4:00 a.m. a devenit ora 3:00 a.m., informează CFR Călători. Potrivit unui comunicat al companiei naționale de transport de călători, trenurile de călători care au ora de plecare din stațiile de formare după ora 4:00 circulăla orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate în circulație după ora 4:00 a.m., ora oficială de vară, vor opri în stațiile din parcurs stabilite, unde vor staționa până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la stația finală își vor continua mersul până la destinație.

"Având în vedere că și în țările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale oficială se face în aceeași zi de 29 octombrie 2017, între stațiile de frontieră cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria și Ucraina, trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare", precizează CFR Călători.