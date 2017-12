CFR Călători primeşte 9 milioane de bilete de tren termoreactive

Firma „Tera Software&Consulting” va furniza, în februarie, printr-un contract-cadru încheiat pe o perioadă de 4 ani cu CFR Călători, 9 milioane de bilete termoreactive pentru editarea legitimaţiilor de călătorie, în valoare de 207.000 lei. “Există un contract-cadru valabil patru ani care a fost cîştigat prin Bursa Română de Mărfuri, în decembrie, de firma Tera Software&Consulting. Aceasta se obligă să furnizeze bilete termoreactive pentru editarea legitimaţiilor de călătorie, fiind vorba de partea brută a legitimaţiilor de călătorie. Avem nevoie de cantităţi însemnate, mai ales dacă ţinem cont că sînt aproximativ 250.000 de călători pe zi, iar achiziţiile pentru matriţa pretipărită pe care se editează ulterior datele călătoriei se vor face etapizat”, a declarat directorul de comunicare CFR Călători, Alexandru Dumitrescu. Potrivit acestuia, CFR Călători a încheiat acordul cadru care împlică încheierea de contracte anuale într-o limită de maximum 270 milioane bilete şi un minimum de 200 milioane de bilete pentru patru ani la un preţ de 23 lei pe mia de bucăţi. În plus, Dumitrescu a mai subliniat că biletul termoreactiv de călătorie are un format de 15 cm/6 cm şi are pretipărită o serie şi elemente de siguranţă, pentru a nu putea fi falsificat.