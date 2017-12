CFR Călători va primi mai puţine subvenţii

În acest an, subvenţiile primite de CFR Călători în baza pachetului minim social vor scădea la 1,05 miliarde lei (234,3 milioane euro), de la 1,22 miliarde lei în 2014, iar în ceea ce priveşte operatorii privaţi, cea mai mare reducere a compensaţiilor, de 38%, va fi aplicată Regiotrans. Astfel, Regiotrans va primi în acest an o subvenţie de 142,09 milioane lei, mult sub suma încasată anul trecut, de 229,13 milioane lei. În total, subvenţiile acordate operatorilor feroviari de călători scad în acest an de la 1,53 miliarde lei în 2014 la 1,32 miliarde lei, potrivit datelor transmise de Ministerul Transporturilor, la solicitarea Mediafax. Transferoviar Călători SRL va primi subvenţii de 62,31 milioane lei, apropiate de cele de anul trecut, de 62,2 milioane lei. Interregional Călători va primi de la stat finanţări de 21,91 milioane lei, în scădere faţă de cele de 24,86 milioane lei de anul trecut. În ceea ce priveşte Softrans, care nu a primit anul trecut subvenţii, anul acesta va încasa 10,7 milioane lei. "În conformitate cu legislația națională și europeană, compensația în transportul feroviar de călători se acordă nediscriminatoriu, în funcție de doi indicatori, indicatorul tren-km și indicatorul călător-km, în conformitate cu principiile de acordare a compensației, prevăzute la art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu criteriile și condițiile aprobate prin hotărârea de aprobare a actelor adiționale la contractele de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar de călători", precizează Ministerul Transporturilor.

Sumele sunt asigurate de la bugetul de stat operatorilor feroviari de călători, pentru susținerea transportului feroviar public. Fiecare operator (de stat sau privat) poate primi sumele asigurate în condiţiile realizării volumului de tren-km și călători-km estimat și asumat a fi realizat. Astfel, pentru trenurile Interregio, suma acordată este de 48,631 lei/mia de călători-km transportați, în timp ce pentru trenurile Regio se acordă o subvenţie de 231,607 lei/mia de călători-km transportați. De asemenea, pentru numărul de tren-km propus se acordă o subvenţie de 13.818,45 lei/mia de tren-km realizați. Totodată, în anul 2015 s-au constituit o rezervă de pachet minim social aferent Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" SA pentru secțiile de circulație neinteroperabile neînchiriate (8,64 milioane lei) și o rezervă pe secțiile de circulație neinteroperabile închiriate, dar neoperate la data stabilirii cuantumului compensației (18,31 milioane lei), ca urmare a ridicării licenței de siguranță unui operator.