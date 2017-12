CFR, furat de angajaţi

Cine a călătorit în ultimii ani cu trenul şi a intrat în vorbă cu „naşii” a auzit, fără doar şi poate, numeroase poveşti despre hoţii de fier vechi şi despre pagubele pe care aceştia le produc CFR prin furtul de şine ferate, dar şi călătorilor, prin întârzierile provocate trenurilor. „Am auzit de la un naş cum bandele de hoţi reuşiseră să-i sperie chiar şi pe poliţişti. Mi-a povestit cum, într-o noapte, hoţii au blocat, pe exterior, postul de poliţie dintr-o localitate, închizând oamenii legii, pentru ca ei să poată fura în voie”, povesteşte un călător care aştepta trenul de Bucureşti în Gara Constanţa. Ceea ce puţină lume ştie este că printre hoţi se numără chiar şi unii angajaţi ai CFR, care se pare că au descoperit o cale mai uşoară pentru a-şi rotunji veniturile. Recent, lucrătorii Poliţiei Transporturi din capitală au descoperit că printre hoţii de şine de pe tronsonul Bucureşti - Constanţa se numără şi ceferişti. Furtul a avut loc în Gara Băneasă din Bucureşti, hoţii folosind unelte speciale pentru a tăia şinele. Şi, aşa, aflăm şi motivul pentru care un drum cu trenul de la Bucureşti la Constanţa durează aproape jumătate de zi. Afacerea cu şine le aducea profituri mari angajaţilor. O şină de 15 metri cântăreşte peste 1.500 de kilograme. Pe piaţa neagră un kilogram de fier costă în jur de 1,3 lei, iar hoţilor o singură şină le aducea aproape 2.000 de lei (20 de milioane de lei vechi). În prezent, Poliţia Transporturi anchetează aceste furturi. Potrivit directorului Sucursalei Centrul Regional de Exploatare şi Întreţinere (Sucursala CFR Infrastructură) Constanţa, Dorin Maer, şi judeţul nostru s-a confruntat cu situaţii de acest gen, chiar dacă nu în ultima perioadă. „În ultimul an nu am mai avut cazuri de angajaţi implicaţi în furturile de componente de cale ferată, dar, în urmă cu un an şi jumătate - doi ani, s-au întâmplat câteva cazuri de acest fel şi la noi. După ce poliţiştii i-au identificat pe făptaşi şi am aflat că ne sunt salariaţi, le-am desfăcut contractele de muncă”, a spus directorul Maer.